Один человек пострадал в ДТП с автобусом и «КАМАЗом» на улице Хошимина

Автобус и «КАМАЗ» не смогли разъехаться днем 6 августа в Выборгском районе Петербурга. Одному человеку потребовалась помощь медиков. Подробности стали известны «Фонтанке».
По предварительным данным, транспортные средства столкнулись на улице Хошимина. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получил один человек.
«Приехали скорая, реанимация, служба спасения, 2 машины ГИБДД. Автобус стоял в метрах 100 от остановки в сторону Выборгского шоссе», — рассказал читатель «Фонтанки».
Судя по кадрам в Сети, большегруз мог протаранить общественный транспорт, на этом же настаивают очевидцы. В результате столкновения у автобуса выбиты стёкла в окнах со стороны дверей, корпус заметно помят.
Другие подробности аварии устанавливаются.