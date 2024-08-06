«За любое проявление коррупции последует наказание». Губернатор Севастополя уволил своего исполняющего обязанности заместителя

Исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова уволил глава города Михаил Развожаев, о чем он сообщил 6 августа в своем телеграм-канале.
Развожаев, комментируя решение, заявил, «что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание».
В июне 2022 года губернатор Севастополя пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства, обратно в Сочи после скандала с пляжами. Тогда Михаил Развожаев поручил привести в порядок инфраструктуру пляжей «Ушакова балка» на Корабельной стороне и «Хрустального» в центре города, дав поручение в кратчайшие сроки убрать на одном из них ларьки и прекратить делать заявления, на которые директора департамента не уполномочивали. Глава горхоза Севастополя Горлов тогда заявлял, что на Хрустальном должна была появиться особая «элитная» зона для купания «другого формата».