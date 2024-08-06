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    Арбитров матча киевского «Динамо» в ЛЧ задержали пьяными в Польше. Они несли дорожный знак

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    Двое польских арбитров, назначенных на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 6 августа в Люблине (Польша), были задержаны за пьянство. Об этом 6 августа сообщило издание TVP Sport.

    Судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял были арестованы полицией Люблина около 2 часов ночи. Патруль обнаружил их в состоянии сильного алкогольного опьянения и с дорожным знаком в руках.

    «Все задержанные были пьяны, в их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Их отправили в вытрезвитель», — заявил Камиль Голембевски, пресс-секретарь главного управления полиции Люблина.

    Вскоре им будут предъявлены обвинения в повреждении дорожной инфраструктуры.

    Франковски должен был работать на системе VAR во время матча киевского «Динамо» против шотландского «Рейнджерс», а Мусял — его ассистентом. В настоящее время их имена удалены с сайта УЕФА, и вместо них назначены другие польские арбитры — Томаш Квятковски и Павел Малец.

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