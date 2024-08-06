    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    760мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.95eur93.04

    Семак — о матче с «Динамо»: ждем интересной игры

    714
    обсудить

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 4-го тура чемпионата России против московского «Динамо». Команды идут на первом и втором местах в турнирной таблице соответственно с одинаковым количеством очков.

    Семак отметил, что в прошлом сезоне «Динамо» тоже до последней минуты претендовало на чемпионство. «Мы готовимся, ждем интересной игры. Соперник — команда хорошая, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы победить», — отметил главный тренер.

    По его словам, из-за травмы матч может пропустить Нуралы Алип, который пока не тренируется. У всех остальных игроков есть шансы попасть в стартовый состав, подчеркнул Семак.

    «Зенит» после трех туров идет на первом месте с тремя победами, в которых сине-бело-голубые забили 13 мячей и пока ни одного не пропустили. Такое же количество побед у «Динамо». При этом у москвичей 8 забитых и 3 пропущенных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close