Семак — о матче с «Динамо»: ждем интересной игры

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 4-го тура чемпионата России против московского «Динамо». Команды идут на первом и втором местах в турнирной таблице соответственно с одинаковым количеством очков.



Семак отметил, что в прошлом сезоне «Динамо» тоже до последней минуты претендовало на чемпионство. «Мы готовимся, ждем интересной игры. Соперник — команда хорошая, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы победить», — отметил главный тренер.

По его словам, из-за травмы матч может пропустить Нуралы Алип, который пока не тренируется. У всех остальных игроков есть шансы попасть в стартовый состав, подчеркнул Семак.