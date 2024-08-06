Семак — о матче с «Динамо»: ждем интересной игры

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу
Семак отметил, что в прошлом сезоне «Динамо» тоже до последней минуты претендовало на чемпионство. «Мы готовимся, ждем интересной игры. Соперник — команда хорошая, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы победить», — отметил главный тренер.
По его словам, из-за травмы матч может пропустить Нуралы Алип, который пока не тренируется. У всех остальных игроков есть шансы попасть в стартовый состав, подчеркнул Семак.
«Зенит» после трех туров идет на первом месте с тремя победами, в которых сине-бело-голубые забили