Пять человек отравились в баре на Звенигородской в Петербурге. Заведение временно закрыли

Ленинский суд Петербурга постановил временно закрыть кухню в баре-ресторане Doski на Звенигородской улице после санитарной проверки. Ранее там отравились пять посетителей. Об этом 6 авуста сообщает объединенная пресс-служба судов.



В материале уточняется, что кухней в баре заведует юрлицо ООО «Гастролига». Во время санитарной проверки на предприятии были выявлены серьезные нарушения. Например, на продуктах отсутствовала маркировка, в производственных помещениях обитали тараканы и мухи, а посуду не обрабатывали должным образом. В результате суд приостановил деятельность общества на 20 суток.

