    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    760мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.95eur93.04

    Пять человек отравились в баре на Звенигородской в Петербурге. Заведение временно закрыли

    2108
    6 комментариев

    Ленинский суд Петербурга постановил временно закрыть кухню в баре-ресторане Doski на Звенигородской улице после санитарной проверки. Ранее там отравились пять посетителей. Об этом 6 авуста сообщает объединенная пресс-служба судов.

    В материале уточняется, что кухней в баре заведует юрлицо ООО «Гастролига». Во время санитарной проверки на предприятии были выявлены серьезные нарушения. Например, на продуктах отсутствовала маркировка, в производственных помещениях обитали тараканы и мухи, а посуду не обрабатывали должным образом. В результате суд приостановил деятельность общества на 20 суток.

    В соцсетях «Досок» накануне вечером появилась запись, что бар закрыт на ремонт до 18 августа.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close