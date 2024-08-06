«Зенит» провел открытую тренировку в Александровском саду. Не все пошло по плану

Перед началом тренировки сине-бело-голубые организовали фестиваль болельщиков. Все желающие могли принять участие в мастер-классах, сыграть в настольный футбол, сделать фанатские плакаты, выиграть призы, а также сфотографироваться со всеми тремя трофеями «Зенита» прошлого сезона.
Сама тренировка началась в 16:00. Игроки по традиции приехали на собственном автобусе уже в тренировочной форме.
Футболисты начали легкую разминку с мячами. В какой-то момент организаторы предложили запустить детей, чтобы они могли сфотографироваться с футболистами и взять у них автограф.
Однако вслед за детьми начали выбегать взрослые. Стюарды еле успевали их отлавливать. На подмогу пришли полицейские, как минимум одного болельщика задержали.
Однако в целом все прошло душевно и празднично. Футболисты фотографировались со всеми желающими. Особой популярностью у болельщиков пользовался Вендел и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Сама открытая тренировка — это традиция, которая стала ежегодной: выйти, поиграть немножко с детьми, которые сюда приходят, порадоваться тому, насколько сильно любят наш клуб в городе. Столько людей приходит просто посмотреть за небольшой разминкой — это всегда приятно», — заявил после тренировки главный тренер Сергей Семак.
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