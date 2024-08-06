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    «Выдал поклон и перекрестился». Водитель такси бизнес-класса удивил своей реакцией на ДТП

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    Самое «православное» ДТП произошло во вторник в Адмиралтейском районе, где грузовик поддал сзади BMW. Кадрами с Вознесенского моста 6 августа с «Фонтанкой» поделился наш читатель.

    «Водитель бизнес-такси прошел посвящение "по-армейски" (к МО РФ авто отношения не имеет.Прим. ред.). В ответ выдал поклон и перекрестился», — отметил Валерий, свидетель произошедшего. По его словам, причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

    читатель «Фонтанки»

    В итоге водителю BMW 2020 года выпуска пришлось завершить поездку посередине дороги. Уточнятся, что мужчина выставил аварийный знак и вызвал сотрудников Госавтоинспекции.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    На месте происшествия образовалась пробка, тянущаяся вдоль Вознесенского проспекта и улицы Декабристов.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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