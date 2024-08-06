«Выдал поклон и перекрестился». Водитель такси бизнес-класса удивил своей реакцией на ДТП

Самое «православное» ДТП произошло во вторник в Адмиралтейском районе, где грузовик поддал сзади BMW. Кадрами с Вознесенского моста 6 августа с «Фонтанкой» поделился наш читатель.



«Водитель бизнес-такси прошел посвящение "по-армейски" (к МО РФ авто отношения не имеет. — Прим. ред.). В ответ выдал поклон и перекрестился», — отметил Валерий, свидетель произошедшего. По его словам, причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

