Идеальные портреты без обработки: топ-5 причин купить HONOR 200 Pro

В магазинах М.Видео стартовали продажи смартфонов HONOR 200 Pro с флагманскими характеристиками и фотографиями в стиле легендарной фотостудии Harcourt. Почему
Винтажные портреты в стиле Harcourt
С помощью нового HONOR 200 Pro теперь каждый сможет сделать идеальный портрет в стиле парижской студии Harcourt. Для этого не понадобится макияж, обработка или сложное освещение. Компания HONOR в партнерстве с фотостудией разработала специальный режим съемки. Пользователи могут выбрать один из трех цветовых профилей: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневных снимков, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съемки и обрабатывают изображение в девять этапов, чтобы воссоздать фирменный стиль легендарного фотоателье.
Флагманские характеристики основной камеры
У HONOR 200 Pro флагманский уровень фотосъемки благодаря тройной камере. Основная оснащена
Мощный процессор
Процессор Snapdragon 8s Gen 3 позволяет легко справляться с играми, развлечениями и ресурсоемкими задачами. Доступные конфигурации памяти до
Быстрая зарядка на 100 Вт
HONOR 200 Pro может длительное время работать без перезарядки благодаря кремний-углеродной батарее емкостью
Стильный дизайн и яркий экран с функцией защиты зрения
Также у HONOR 200 Pro немерцающий экран с пиковой яркостью до
HONOR 200 Pro можно выбрать в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с
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