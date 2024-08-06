    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd84.95eur93.04
    СРОЧНО

    В Курской области идет бой с ВСУ

    Мультимедийная заметка

    Идеальные портреты без обработки: топ-5 причин купить HONOR 200 Pro

    Теперь каждый сможет сделать снимок в стиле парижской студии Harcourt

    566
    <nobr class="_">HONOR 200</nobr> и <nobr class="_">200 Pro</nobr> уже доступны для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах
    HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсахФото: Алексей Сулима
    ПоделитьсяПоделиться

    В магазинах М.Видео стартовали продажи смартфонов HONOR 200 Pro с флагманскими характеристиками и фотографиями в стиле легендарной фотостудии Harcourt. Почему HONOR 200 Pro стал самым популярным этим летом и почему вам стоит присмотреться именно к этой новинке? Рассказываем о главных преимуществах устройства.

    Винтажные портреты в стиле Harcourt

    С помощью нового HONOR 200 Pro теперь каждый сможет сделать идеальный портрет в стиле парижской студии Harcourt. Для этого не понадобится макияж, обработка или сложное освещение. Компания HONOR в партнерстве с фотостудией разработала специальный режим съемки. Пользователи могут выбрать один из трех цветовых профилей: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневных снимков, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съемки и обрабатывают изображение в девять этапов, чтобы воссоздать фирменный стиль легендарного фотоателье.

    Смартфон поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещения
    Смартфон поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещенияФото: Алексей Сулима
    ПоделитьсяПоделиться

    Флагманские характеристики основной камеры

    У HONOR 200 Pro флагманский уровень фотосъемки благодаря тройной камере. Основная оснащена 50-мегапиксельным сенсором H9000 с диафрагмой f/1.9, что обеспечивает высокую четкость и яркость изображения. Телефотокамера Sony IMX856 с диафрагмой f/2.0 и оптической стабилизацией позволяет получать качественные снимки с 2,5-кратным увеличением. 12-мегапиксельный сенсор с ультраширокоугольной оптикой с автофокусом и поддержкой макросъемки подойдет для съемки пейзажей и мелких деталей.

    Мощный процессор

    Процессор Snapdragon 8s Gen 3 позволяет легко справляться с играми, развлечениями и ресурсоемкими задачами. Доступные конфигурации памяти до 12 + 512 ГБ обеспечивают многозадачность и позволяют хранить все необходимые данные на устройстве.

    Быстрая зарядка на 100 Вт

    HONOR 200 Pro может длительное время работать без перезарядки благодаря кремний-углеродной батарее емкостью 5200 мА·ч. Несмотря на увеличенную емкость, аккумулятор остается компактным и легким. HONOR 200 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, что делает его еще более удобным в использовании.

    Портрет, сделанный на <nobr class="_">HONOR 200 Prо</nobr>
    Портрет, сделанный на HONOR 200 PrоФото: Олег Зотов
    ПоделитьсяПоделиться

    Стильный дизайн и яркий экран с функцией защиты зрения

    Также у HONOR 200 Pro немерцающий экран с пиковой яркостью до 4000 нит, который позволяет защитить зрение во время использования. Функция «Естественный тон» корректирует изображение в зависимости от окружающего освещения, делая цвет более естественным и комфортным для восприятия.

    HONOR 200 Pro можно выбрать в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей. Смартфон доступен в М.Видео со скидкой 5 000 рублей до 12 августа. В рамках специального предложения покупателям дарят умные часы HONOR CHOICE Watch.

    Организатор акции: ООО «МВМ», ИНН 7707548740. Срок проведения акции с 30.07.2024 по 12.08.2024. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.mvideo.ru.

    ООО «АБСОЛЮТ ТРЕЙД», ОГРН 1175024024130, ИНН 5024177951. Юридический адрес: 143440, Московская область, район Красногорский, п/о Путилково, территория «Гринвуд», строение 7, офис 506.

    Erid: 2SDnjeAAFJS

    <nobr class="_">HONOR 200</nobr> и <nobr class="_">200 Pro</nobr> уже доступны для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах
    HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсахФото: Алексей Сулима
    Смартфон поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещения
    Смартфон поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещенияФото: Алексей Сулима
    Портрет, сделанный на <nobr class="_">HONOR 200 Prо</nobr>
    Портрет, сделанный на HONOR 200 PrоФото: Олег Зотов

    Реклама

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close