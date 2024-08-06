Идеальные портреты без обработки: топ-5 причин купить HONOR 200 Pro

HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах Фото: Алексей Сулима Поделиться Поделиться





В магазинах М.Видео стартовали продажи смартфонов HONOR 200 Pro с флагманскими характеристиками и фотографиями в стиле легендарной фотостудии Harcourt. Почему HONOR 200 Pro стал самым популярным этим летом и почему вам стоит присмотреться именно к этой новинке? Рассказываем о главных преимуществах устройства. Винтажные портреты в стиле Harcourt С помощью нового HONOR 200 Pro теперь каждый сможет сделать идеальный портрет в стиле парижской студии Harcourt. Для этого не понадобится макияж, обработка или сложное освещение. Компания HONOR в партнерстве с фотостудией разработала специальный режим съемки. Пользователи могут выбрать один из трех цветовых профилей: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневных снимков, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съемки и обрабатывают изображение в девять этапов, чтобы воссоздать фирменный стиль легендарного фотоателье.

Смартфон поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещения Фото: Алексей Сулима Поделиться Поделиться





Флагманские характеристики основной камеры У HONOR 200 Pro флагманский уровень фотосъемки благодаря тройной камере. Основная оснащена 50-мегапиксельным сенсором H9000 с диафрагмой f/1.9, что обеспечивает высокую четкость и яркость изображения. Телефотокамера Sony IMX856 с диафрагмой f/2.0 и оптической стабилизацией позволяет получать качественные снимки с 2,5-кратным увеличением. 12-мегапиксельный сенсор с ультраширокоугольной оптикой с автофокусом и поддержкой макросъемки подойдет для съемки пейзажей и мелких деталей. Мощный процессор Процессор Snapdragon 8s Gen 3 позволяет легко справляться с играми, развлечениями и ресурсоемкими задачами. Доступные конфигурации памяти до 12 + 512 ГБ обеспечивают многозадачность и позволяют хранить все необходимые данные на устройстве. Быстрая зарядка на 100 Вт HONOR 200 Pro может длительное время работать без перезарядки благодаря кремний-углеродной батарее емкостью 5200 мА·ч . Несмотря на увеличенную емкость, аккумулятор остается компактным и легким. HONOR 200 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт , что делает его еще более удобным в использовании.

Портрет, сделанный на HONOR 200 Prо Фото: Олег Зотов Поделиться Поделиться





Стильный дизайн и яркий экран с функцией защиты зрения Также у HONOR 200 Pro немерцающий экран с пиковой яркостью до 4000 нит , который позволяет защитить зрение во время использования. Функция «Естественный тон» корректирует изображение в зависимости от окружающего освещения, делая цвет более естественным и комфортным для восприятия. HONOR 200 Pro можно выбрать в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей. Смартфон доступен в М.Видео со скидкой 5 000 рублей до 12 августа . В рамках специального предложения покупателям дарят умные часы HONOR CHOICE Watch.

Организатор акции: ООО «МВМ», ИНН 7707548740. Срок проведения акции с 30.07.2024 по 12.08.2024. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.mvideo.ru. ООО «АБСОЛЮТ ТРЕЙД», ОГРН 1175024024130, ИНН 5024177951. Юридический адрес: 143440, Московская область, район Красногорский, п/о Путилково, территория «Гринвуд», строение 7, офис 506. Erid: 2SDnjeAAFJS