44% коммерческих помещений Петербурга и области сосредоточено в трех районах

44% предложения коммерческих помещений в новостройках петербургской агломерации сконцентрировано в трех районах: областных Всеволожском и Ломоносовском, а также городском Приморском. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», основной объем предложения находится в области, где активно строится новое жилье.
По данным аналитиков, в первом полугодии
Как отметила заместитель директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко, 55% предложения приходится на помещения площадью
На большие помещения площадью от 100 до