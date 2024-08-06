44% коммерческих помещений Петербурга и области сосредоточено в трех районах

44% предложения коммерческих помещений в новостройках петербургской агломерации сконцентрировано в трех районах: областных Всеволожском и Ломоносовском, а также городском Приморском. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», основной объем предложения находится в области, где активно строится новое жилье.



По данным аналитиков, в первом полугодии 2024 года на рынке коммерческой недвижимости в Петербурге и Ленинградской области в продаже находилось 1175 встроенно-пристроенных помещений общей площадью 0,8 млн кв. м . При этом 67% коммерческих помещений представлено в жилых комплексах комфорт-класса, 20% — в бизнес-классе, в «экономе» и «элите» — 7% и 6% соответственно.

