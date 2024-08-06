В Приморском районе появилась велосипедная дорожка небесно-синего цвета

На набережной Большой Невки в Приморском районе Петербурга появилась новая яркая велодорожка — она небесно-синего цвета.
Как рассказали «Фонтанке» в «АБЗ-1», площадь велодорожки составила
Благоустройство набережной Большой Невки началось в
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На набережной Большой Невки в Приморском районе Петербурга появилась новая яркая велодорожка — она небесно-синего цвета.
Как рассказали «Фонтанке» в «АБЗ-1», площадь велодорожки составила
Благоустройство набережной Большой Невки началось в
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