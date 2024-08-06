    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.95eur93.04

    В Приморском районе появилась велосипедная дорожка небесно-синего цвета

    272
    1 комментарий

    На набережной Большой Невки в Приморском районе Петербурга появилась новая яркая велодорожка — она небесно-синего цвета.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказали «Фонтанке» в «АБЗ-1», площадь велодорожки составила 725 кв. м — на нее ушло 68 тонн синей асфальтобетонной смеси. Яркий оттенок получается благодаря тому, что вместо черного битума при производстве смеси используется прозрачное полимерное вяжущее B2color в сочетании с красящими пигментами. Такое вяжущее разработано и производится «АБЗ-1» по собственной запатентованной технологии.

    Благоустройство набережной Большой Невки началось в 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — тогда появился первый участок синей велодорожки, а в этом году работы продолжились по Приморскому проспекту до стадиона «Приморец». В середине августа благоустройство должно быть завершено, и тогда можно будет пройти около трех километров по новой набережной от ЦПКиО им. Кирова до Яхтенного моста.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close