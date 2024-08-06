Восьмилетнему Андрею нужна помощь в борьбе с лейкозом

Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





Андрей борется с острым лимфобластным лейкозом на протяжении пяти лет. Несколько месяцев назад он перенёс трансплантацию костного мозга. Без осложнений не обошлось. Справиться с ними может помочь дорогостоящий препарат, но на данный момент лекарства в клинике недостаточно. Закупка может занять время, а терапию Андрею нужно начать уже сейчас.



Андрей Мигура, 8 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Требуется одиннадцать флаконов лекарственного препарата. Не хватает 39 353 рублей .

Андрей говорит, что как только он вылечится и врачи отпустят его домой, первым делом он съест большую пачку чипсов. После трансплантации костного мозга Андрей находится на строгой диете, поэтому всё, о чём он может сейчас думать, — это «вкусняшки».



Такая сильная мотивация для Андрея работает уже давно. В 2019 году , когда ему было три года, у него впервые заболели суставы и поднялся гемоглобин. Мама Андрея Наталья долго пыталась выяснить источник сложных для определения симптомов. Диагноз — острый лимфобластный лейкоз — поставили не сразу. А после того, как его озвучили, мама долго не могла поверить в реальность происходящего.



Андрея положили в стационар и назначили протокол лечения на ближайшие два с половиной года. Всё прошло по плану, мальчик вошёл в ремиссию, и в ноябре 2021 года его отпустили домой. Но спустя два года лечение пришлось начать вновь — произошёл рецидив.

В апреле этого года Андрей перенёс трансплантацию костного мозга. Пересадка прошла успешно, сейчас он находится в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачёвой под наблюдением врачей. О «вкусняшках» Андрей мечтает не только из-за диеты, но и из-за язв, которые появились у него после трансплантации. Справиться с осложнениями ему может помочь специальный препарат.



«С целью первичной противогрибковой профилактики на фоне иммуносупрессивной терапии, которую Андрей получает на дневном стационаре, рекомендована терапия лекарственным препаратом «Ноксафил». Лечение поможет снизить риск инвазивного грибкового поражения. Однако на данный момент лекарства в клинике недостаточно. Закупка может занять время, а терапию Андрею нужно начать уже сейчас. Поэтому ему нужна помощь благотворителей», — говорит детский онколог и гематолог Светлана Разумова.



Семья Андрея обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями. Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрано чуть больше половины суммы.



Андрей любит играть с машинками, танцевать и мечтает стать капитаном речного парома. Он намерен приступить к исполнению этой мечты сразу после того, как закончит свою большую пачку чипсов.

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