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    Аксенов: введение туристического налога в Крыму до окончания СВО нецелесообразно

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    В Крыму не будут вводить туристический налог до окончания специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале заявил 6 августа глава республики Сергей Аксенов.

    По его словам, в нынешних условиях вводить туристический налог в Крыму нецелесообразно. «Нелогично обременять эти предприятия (организации и физлица, предоставляющие места проживания туристам. — Прим. ред.) дополнительным налогом, учитывая, что два года подряд мы оказывали им меры поддержки в связи со снижением турпотока», — написал Аксенов.

    Он добавил, что «как только цели СВО будут достигнуты», в республике проанализируют результаты регионов по части туристического налога и вернутся к этому вопросу.

    В июле Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие в том числе введение нового туристического налога, в который преобразуют курортный сбор. Сейчас обсуждают механизмы его внедрения. Муниципалитеты смогут сами решать, вводить его или нет, и определять размер ставок. Максимальная составит не более 5% от стоимости проживания.

    Туристический налог регионы смогут вводить с начала 2025 года. Он будет относиться к местным налогам и уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

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    КрымСергей АксеновТуристический налог
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