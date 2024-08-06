Аксенов: введение туристического налога в Крыму до окончания СВО нецелесообразно

В Крыму не будут вводить туристический налог до окончания специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале заявил 6 августа глава республики Сергей Аксенов.



По его словам, в нынешних условиях вводить туристический налог в Крыму нецелесообразно. «Нелогично обременять эти предприятия (организации и физлица, предоставляющие места проживания туристам. — Прим. ред.) дополнительным налогом, учитывая, что два года подряд мы оказывали им меры поддержки в связи со снижением турпотока», — написал Аксенов.

Он добавил, что «как только цели СВО будут достигнуты», в республике проанализируют результаты регионов по части туристического налога и вернутся к этому вопросу.