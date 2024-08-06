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    Компания GloraX стала резидентом Арктической зоны РФ

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    Компания GloraX подписала с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и стала резидентом Арктической зоны РФ.

    За 10 лет в комплексное освоение территории в Мурманске вложат 11 млрд рублей. На территории площадью 25 га построят 170 тыс. кв. м недвижимости и благоустроят парковую зону. Строительство начнется в 2024 году и будет идти в четыре очереди, окончание запланировано на 2032 год.

    Как резиденту Арктической зоны девелоперу предоставят преференции при реализации проекта: налоговые льготы, субсидирование 75% страховых взносов в течение 10 лет, аренду участка без торгов, сокращенные сроки согласования градостроительной документации и ППТ.

    Как подчеркнул Денис Лебедев, вице-президент по развитию и GR GloraX, за последние пять лет Мурманская область поднялась в рейтинге состояния инвестиционного климата с 71-й строчки на 17-ю, что привлекает туда крупный бизнес. А действующая в регионе «Арктическая ипотека» под 2% делает покупку жилья в регионе более доступной.

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