Компания GloraX стала резидентом Арктической зоны РФ

Компания GloraX подписала с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и стала резидентом Арктической зоны РФ.



За 10 лет в комплексное освоение территории в Мурманске вложат 11 млрд рублей. На территории площадью 25 га построят 170 тыс . кв. м недвижимости и благоустроят парковую зону. Строительство начнется в 2024 году и будет идти в четыре очереди, окончание запланировано на 2032 год .