Компания GloraX стала резидентом Арктической зоны РФ

Компания GloraX подписала с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и стала резидентом Арктической зоны РФ.
За 10 лет в комплексное освоение территории в Мурманске вложат
Как резиденту Арктической зоны девелоперу предоставят преференции при реализации проекта: налоговые льготы, субсидирование 75% страховых взносов в течение
Как подчеркнул Денис Лебедев, вице-президент по развитию и GR GloraX, за последние пять лет Мурманская область поднялась в рейтинге состояния инвестиционного климата с