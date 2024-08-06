Машина дорожного надзора сбила всадницу на лошади на «Южном полукольце»

Легковой автомобиль сбил наездницу в Ломоносовском районе Ленобласти вечером 5 августа. Серьезно пострадали два человека.
В 22:35 понедельника на 21-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 23-летний водитель «Лады» сбил 57-летнюю женщину, которая ехала на лошади в попутном направлении, сообщает 6 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото видно, что у машины с наклейками дорожного надзора на бортах проломило лобовое стекло и крышу с пассажирской стороны.
В результате ДТП тяжелые травмы получили наездница и пассажир «Лады». Их госпитализировали. Лошадь погибла.
По факту произошедшего полиция ведет проверку. Установлено, что водитель «Лады» привлекался к административной ответственности 25 раз.