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    Машина дорожного надзора сбила всадницу на лошади на «Южном полукольце»

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    Легковой автомобиль сбил наездницу в Ломоносовском районе Ленобласти вечером 5 августа. Серьезно пострадали два человека.

    В 22:35 понедельника на 21-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 23-летний водитель «Лады» сбил 57-летнюю женщину, которая ехала на лошади в попутном направлении, сообщает 6 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото видно, что у машины с наклейками дорожного надзора на бортах проломило лобовое стекло и крышу с пассажирской стороны.

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    В результате ДТП тяжелые травмы получили наездница и пассажир «Лады». Их госпитализировали. Лошадь погибла.

    По факту произошедшего полиция ведет проверку. Установлено, что водитель «Лады» привлекался к административной ответственности 25 раз.

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