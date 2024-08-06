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    «Кипяток шпарит еще сильнее». Жители дома на Невском жалуются на затопленный подвал и боятся обрушения

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    В доме № 147 на Невском проспекте прорвало трубу с кипятком. Как рассказал «Фонтанке» один из местных жителей 6 августа, авария случилась еще 23 июля, но дефект до сих пор не устранен. В результате подвал оказался затоплен кипятком.

    читатель «Фонтанки»

    «Подвал откачан, но постоянно вода прибывает», — прокомментировал наш собеседник. На видео, присланном читателем, видно поток воды и клубы пара, которые вырываются из двери в подвал.

    По словам жителя, в ЖКС им отчитались, что проблема решена. «По факту кипяток шпарит еще сильнее, лично проверяю каждый день», — говорит он. В теплоснабжающей организации обещали исправить, но затем перестали отвечать на звонки, рассказал читатель. Соседи опасаются, что потоки горячей воды могут разрушить фундамент. «В считаные дни может случиться обрушение», — предполагает собеседник «Фонтанки».

    В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что устраняют повреждение трубопровода. «Дефект в подвальном помещении 147 по Невскому проспекту был выявлен специалистами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при подключении к системе теплоснабжения и включен в график плановых ремонтных работ», — рассказали в пресс-службе.

    По состоянию на 5 августа специалисты проводят диагностику тепловых сетей без ограничения теплоснабжения потребителей, также производится откачка воды. «По окончании обследования ненадежный участок будет заменен. Управляющей компании будет направлено уведомление о подаче горячей воды по одному из трубопроводов на период восстановительных работ во избежание ограничений ГВС», — заключили там.

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