«Кипяток шпарит еще сильнее». Жители дома на Невском жалуются на затопленный подвал и боятся обрушения

В доме № 147 на Невском проспекте прорвало трубу с кипятком. Как рассказал «Фонтанке» один из местных жителей
читатель «Фонтанки»
«Подвал откачан, но постоянно вода прибывает», — прокомментировал наш собеседник. На видео, присланном читателем, видно поток воды и клубы пара, которые вырываются из двери в подвал.
По словам жителя, в ЖКС им отчитались, что проблема решена. «По факту кипяток шпарит еще сильнее, лично проверяю каждый день», — говорит он. В теплоснабжающей организации обещали исправить, но затем перестали отвечать на звонки, рассказал читатель. Соседи опасаются, что потоки горячей воды могут разрушить фундамент. «В считаные дни может случиться обрушение», — предполагает собеседник «Фонтанки».
В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что устраняют повреждение трубопровода. «Дефект в подвальном помещении 147 по Невскому проспекту был выявлен специалистами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при подключении к системе теплоснабжения и включен в график плановых ремонтных работ», — рассказали в пресс-службе.
По состоянию на 5 августа специалисты проводят диагностику тепловых сетей без ограничения теплоснабжения потребителей, также производится откачка воды. «По окончании обследования ненадежный участок будет заменен. Управляющей компании будет направлено уведомление о подаче горячей воды по одному из трубопроводов на период восстановительных работ во избежание ограничений ГВС», — заключили там.