«Кипяток шпарит еще сильнее». Жители дома на Невском жалуются на затопленный подвал и боятся обрушения

В доме № 147 на Невском проспекте прорвало трубу с кипятком. Как рассказал «Фонтанке» один из местных жителей 6 августа , авария случилась еще 23 июля , но дефект до сих пор не устранен. В результате подвал оказался затоплен кипятком.

«Подвал откачан, но постоянно вода прибывает», — прокомментировал наш собеседник. На видео, присланном читателем, видно поток воды и клубы пара, которые вырываются из двери в подвал.



По словам жителя, в ЖКС им отчитались, что проблема решена. «По факту кипяток шпарит еще сильнее, лично проверяю каждый день», — говорит он. В теплоснабжающей организации обещали исправить, но затем перестали отвечать на звонки, рассказал читатель. Соседи опасаются, что потоки горячей воды могут разрушить фундамент. «В считаные дни может случиться обрушение», — предполагает собеседник «Фонтанки».

