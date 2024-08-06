Миллион на ветер: ураган «Дебби» вынес на берег Флориды более 30 кг наркотиков

Более 30 килограммов кокаина стоимостью более 1 млн долларов вынесло на пляж Флориды из-за урагана «Дебби». Об этом 6 августа в личном блоге сообщил глава патрульной службы пограничной службы США Сэмюэл Бриггс.
Он уточнил, что выброшенные на берег наркотики обнаружил местный житель. Он же сообщил о находке в полицию. «Ураган «Дебби» выбросил 25 упаковок кокаина (70 фунтов) на пляж во Флорида-Кис», — уточнил Бриггс.
Также стало известно, что из-за урагана погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 6 августа сообщил телеканал NBC. Кроме того, почти 160 тысяч американцев остались без света.
«Около 135 000 клиентов были без электричества во Флориде и около 23 300 клиентов были без электричества в Джорджии», — передает телеканал.
Шторм «Дебби» сформировался у Кубы еще 3 августа и начал двигаться в сторону Мексиканского залива. Позже он перерос в ураган и достиг восточного побережья Флориды.