Миллион на ветер: ураган «Дебби» вынес на берег Флориды более 30 кг наркотиков

Более 30 килограммов кокаина стоимостью более 1 млн долларов вынесло на пляж Флориды из-за урагана «Дебби». Об этом 6 августа в личном блоге сообщил глава патрульной службы пограничной службы США Сэмюэл Бриггс.



Он уточнил, что выброшенные на берег наркотики обнаружил местный житель. Он же сообщил о находке в полицию. «Ураган «Дебби» выбросил 25 упаковок кокаина (70 фунтов) на пляж во Флорида-Кис», — уточнил Бриггс.

Также стало известно, что из-за урагана погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 6 августа сообщил телеканал NBC. Кроме того, почти 160 тысяч американцев остались без света.

