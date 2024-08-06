    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, с-в

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.95eur93.04

    Миллион на ветер: ураган «Дебби» вынес на берег Флориды более 30 кг наркотиков

    1275
    обсудить

    Более 30 килограммов кокаина стоимостью более 1 млн долларов вынесло на пляж Флориды из-за урагана «Дебби». Об этом 6 августа в личном блоге сообщил глава патрульной службы пограничной службы США Сэмюэл Бриггс.

    Он уточнил, что выброшенные на берег наркотики обнаружил местный житель. Он же сообщил о находке в полицию. «Ураган «Дебби» выбросил 25 упаковок кокаина (70 фунтов) на пляж во Флорида-Кис», — уточнил Бриггс.

    Также стало известно, что из-за урагана погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 6 августа сообщил телеканал NBC. Кроме того, почти 160 тысяч американцев остались без света.

    «Около 135 000 клиентов были без электричества во Флориде и около 23 300 клиентов были без электричества в Джорджии», — передает телеканал.

    Шторм «Дебби» сформировался у Кубы еще 3 августа и начал двигаться в сторону Мексиканского залива. Позже он перерос в ураган и достиг восточного побережья Флориды.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close