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    Набережная Макарова стоит. Очевидцы сообщают о ДТП, перекрывшем въезд на мост Бетанкура

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    Въезд на мост Бетанкура со стороны проспекта Крузенштерна (Василеостровский район) утром 6 августа перекрыл грузовик, сообщают очевидцы.

    При подъёме на мост автоплатформе не хватило угла для поворота, и она перекрыла дорогу так, что объезд оказался невозможен, рассказывает читатель «Фонтанки» Дмитрий. Пользователи «Яндекс.Карт» также сообщают о застрявшем большегрузе.

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    За несколько минут на набережной Макарова выросла плотная пробка.

    В целом загруженность дорог Петербурга невысока — 4 балла по шкале «Яндекса».

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