Набережная Макарова стоит. Очевидцы сообщают о ДТП, перекрывшем въезд на мост Бетанкура

Въезд на мост Бетанкура со стороны проспекта Крузенштерна (Василеостровский район) утром 6 августа перекрыл грузовик, сообщают очевидцы.
При подъёме на мост автоплатформе не хватило угла для поворота, и она перекрыла дорогу так, что объезд оказался невозможен, рассказывает читатель «Фонтанки» Дмитрий. Пользователи «Яндекс.Карт» также сообщают о застрявшем большегрузе.
За несколько минут на набережной Макарова выросла плотная пробка.
В целом загруженность дорог Петербурга невысока — 4 балла по шкале «Яндекса».