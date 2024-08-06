Пожары ночью тушили в «Ленте», на фуд-корте ТРЦ «Сити Молл» и в торговом павильоне

Серия пожаров в торговых заведениях: за ночь 6 августа в Петербурге тушили гипермаркет, ТЦ и ларек.



Как сообщает городское ГУ МЧС, в 02:04 огнеборцев вызвали на улицу Руставели, 61 (Калининский район). Там в техническом помещении гипермаркета «Лента» загорелся электрощит на площади 3 квадратных метра. Три пожарных расчета (12 человек) потушили его к 02:52.



В 03:54 в поселке Металлострой (Колпинский район) огонь полностью охватил 16-метровый торговый ларек по адресу: дорога на Металлострой, 9. За полчаса пожар ликвидировали два расчета МЧС.

