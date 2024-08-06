Пожары ночью тушили в «Ленте», на фуд-корте ТРЦ «Сити Молл» и в торговом павильоне

Серия пожаров в торговых заведениях: за ночь 6 августа в Петербурге тушили гипермаркет, ТЦ и ларек.
Как сообщает городское ГУ МЧС, в 02:04 огнеборцев вызвали на улицу Руставели, 61 (Калининский район). Там в техническом помещении гипермаркета «Лента» загорелся электрощит на площади 3 квадратных метра. Три пожарных расчета (12 человек) потушили его к 02:52.
В 03:54 в поселке Металлострой (Колпинский район) огонь полностью охватил 16-метровый торговый ларек по адресу: дорога на Металлострой, 9. За полчаса пожар ликвидировали два расчета МЧС.
В 04:32 поступил сигнал с Коломяжского проспекта, дом 17, корпус 2 (Приморский район). По этому адресу находится ТРЦ «Сити Молл». Там в зоне фуд-корта тлела проводка на 0,1 погонного метра. Пожар удалось ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС, однако на место всё же прибыли 12 пожарных на трех машинах для проверки.
Во всех трех случаях сведения о пострадавших не поступали.