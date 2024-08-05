«Мы что, не люди, что ли». В Верхнем Ларсе образовалась многочасовая пробка

На пункт пропуска «Верхний Ларс» образовалась
читатель «Фонтанки»
«Похоже, заночуем здесь сегодня», — отмечает путешественник. В других машинах, тоже застрявших в пробке, едут семьи с детьми, добавляет он.
При этом некоторые машины из конца очереди объезжают ее по встречке. Собеседник «Фонтанки» предполагает, что услугу fast track можно получить за
— Тащат народ вперед за деньги, специально тормозят очередь, чтобы люди платили за быстрое прохождение, — комментирует он. Такая ситуация крайне расстраивает тех, кто вынужден стоять в ожидании. — Мы что, не люди, что ли? — резюмирует читатель.