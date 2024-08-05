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    «Мы что, не люди, что ли». В Верхнем Ларсе образовалась многочасовая пробка

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    На пункт пропуска «Верхний Ларс» образовалась 10-часовая пробка на выезд из России. Об этом 5 августа рассказал читатель «Фонтанки». По словам мужчины, он ждет в очереди на границе с утра, но поток практически не движется.

    читатель «Фонтанки»

    «Похоже, заночуем здесь сегодня», — отмечает путешественник. В других машинах, тоже застрявших в пробке, едут семьи с детьми, добавляет он.

    При этом некоторые машины из конца очереди объезжают ее по встречке. Собеседник «Фонтанки» предполагает, что услугу fast track можно получить за 5 тысяч рублей.

    — Тащат народ вперед за деньги, специально тормозят очередь, чтобы люди платили за быстрое прохождение, — комментирует он. Такая ситуация крайне расстраивает тех, кто вынужден стоять в ожидании. — Мы что, не люди, что ли? — резюмирует читатель.

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