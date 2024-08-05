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    Неспортивное поведение: 15 болельщикам «Зенита» назначен административный арест за бесчинства в Вологде

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    Суд назначил 15 болельщикам «Зенита» административный арест за поведение перед и во время матча с вологодским ФК «Динамо». Об этом 5 августа сообщает Sports.ru.

    Шестеро петербуржцев были признаны Вологодским городским судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка, создание помех движению пешеходов или транспортных средств. Им было назначено наказание в виде административного ареста: двум 29-летним болельщикам — по суткам каждому, 45-летнему — трое суток, троим мужчинам, 32, 33 и 35 лет, — по 7 суток.

    Девятерых жителей северной столицы мировой судья признал виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения. Им было назначено наказание в виде административного ареста на двое суток.

    Накануне у фанатов «Зенита» возникли проблемы с законом перед игрой в Вологде: 51 фанат был задержан перед встречей с местным «Динамо». На входе на стадион полиция задержала петербуржцев из-за прохода фанатов по городу с пиротехникой, после чего вся трибуна ушла со стадиона после первого тайма в знак протеста против задержания.

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