Неспортивное поведение: 15 болельщикам «Зенита» назначен административный арест за бесчинства в Вологде

Суд назначил 15 болельщикам «Зенита» административный арест за поведение перед и во время матча с вологодским ФК «Динамо». Об этом 5 августа сообщает Sports.ru.



Шестеро петербуржцев были признаны Вологодским городским судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка, создание помех движению пешеходов или транспортных средств. Им было назначено наказание в виде административного ареста: двум 29-летним болельщикам — по суткам каждому, 45-летнему — трое суток, троим мужчинам, 32, 33 и 35 лет, — по 7 суток.