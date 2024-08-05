Производство автомобилей в Петербурге выросло в 6,5 раз в январе–июне

Объем отгрузки автомобилей, произведенных на автозаводах Петербурга в январе–июне, в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей. Это в 6,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Петростата. Данные об объемах выпуска в натуральном выражении ведомство не публикует. Индекс промышленного производства автомобилей, прицепов и полуприцепов вырос за тот же период в 3,8 раза.



Текущий объем производства при этом отстает от досанкционного периода. Так, в первом полугодии 2021 года автозаводы отгрузили продукции на 256,2 млрд рублей, что в 6,8 раза меньше, чем в 2024-м.