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    Проезд в плацкарте в первом полугодии подорожал на 23%. Всему виной высокий спрос на внутренний туризм и ограниченные провозные мощности

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    Средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования за первые 6 месяцев 2024-го года выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого годом ранее и составила 287 рублей на 100 километров пути. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

    Также выросла стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда (на 17% — до 401 рубля на 100 км), проезда в купе нефирменного поезда (на 15% — до 438 рублей на 100 км) и проезда в купе фирменного поезда (на 16% — до 595 рублей на 100 км).

    По словам представителя Росстата, тарифы на проезд в плацкартном и общем вагоне по РФ регулируются государством, а индексация тарифов проводится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны.

    Издание также приводит комментарий гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, по словам которого, рост цен объясняется аномально высоким спросом на внутренний туризм в 2024 году. Повышение спроса упирается в ограниченные провозные мощности, что и вызывает разгон цен.

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