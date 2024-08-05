Проезд в плацкарте в первом полугодии подорожал на 23%. Всему виной высокий спрос на внутренний туризм и ограниченные провозные мощности

Средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования за первые 6 месяцев 2024-го года выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого годом ранее и составила 287 рублей на 100 километров пути. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.



Также выросла стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда (на 17% — до 401 рубля на 100 км), проезда в купе нефирменного поезда (на 15% — до 438 рублей на 100 км) и проезда в купе фирменного поезда (на 16% — до 595 рублей на 100 км).