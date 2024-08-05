На администратора бара в Петербурге, куда не пустили попить чаю участника СВО, составили протокол за дискредитацию армии

В Петербурге протокол за дискредитацию армии составили на администратора бара «Дайкири». Об этом «Фонтанке» 5 августа сообщил депутат Государственной думы Михаил Романов.



Депутат отреагировал на пост в соцсетях, где участник СВО Александр Конторович, встречавшийся с юной писательницей из ЛНР, жаловался, что их не пустили в бар попить чаю.

«Вечером мы все вместе гуляли по Большой Конюшенной улице. Было прохладно и, чтобы чуток согреться и чаю горячего попить, решили заглянуть в это заведение. Но, стоило только войти, как нас с порога огорошили: «В военной форме мы народ тут видеть не хотим! Покиньте помещение!» Ладно, я спорить не стал, вышел, но и всем остальным, в том числе и 15-летней девочке с мамой, пришлось искать другое место», — написал в начале июня Конторович.