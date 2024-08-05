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    На администратора бара в Петербурге, куда не пустили попить чаю участника СВО, составили протокол за дискредитацию армии

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    В Петербурге протокол за дискредитацию армии составили на администратора бара «Дайкири». Об этом «Фонтанке» 5 августа сообщил депутат Государственной думы Михаил Романов.

    Депутат отреагировал на пост в соцсетях, где участник СВО Александр Конторович, встречавшийся с юной писательницей из ЛНР, жаловался, что их не пустили в бар попить чаю.

    «Вечером мы все вместе гуляли по Большой Конюшенной улице. Было прохладно и, чтобы чуток согреться и чаю горячего попить, решили заглянуть в это заведение. Но, стоило только войти, как нас с порога огорошили: «В военной форме мы народ тут видеть не хотим! Покиньте помещение!» Ладно, я спорить не стал, вышел, но и всем остальным, в том числе и 15-летней девочке с мамой, пришлось искать другое место», — написал в начале июня Конторович.

    Романов сообщил, что отправил запрос в МВД, СК и прокуратуру. Из МВД ему ответили, что в отношении администратора бара составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Следственный комитет проводит проверку заведения. А прокуратура провела выезд с Роспотребнадзором, в ходе которого было изъято 74 кг продукции, проверка показала нарушения в баре по части хранения инвентаря и осмотру работников.

    В самом баре «Дайкири» «Фонтанке» сообщили, что первый раз слышат о том, что к ним кого-то не пустили. «Мы пускаем людей в военной форме, проверок при мне не было», — сообщил администратор.

    В ответе депутату Романову из прокуратуры говорится, что в баре объяснили, что гость, которого они не пустили, был одет в камуфляж без явных признаков формы военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации. «Отказ в обслуживании обусловлен сильным алкогольным опьянением», — цитирует прокуратура работников заведения. Сами участники событий со слов депутата уверяют, что это утверждение не соответствует действительности.

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