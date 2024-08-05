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    Кто понял жизнь, тот не спешит. Посмотрите, как проводит понедельник рысь Линда в Ленинградском зоопарке

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    Понедельник у многих не самый любимый день недели. Выходные прошли, и впереди пять рабочих дней. Однако у тех, кто в понедельник не спешит, жизнь сложилась отлично. Рысь Линда в Ленинградском зоопарке очевидно никуда не торопится, и на сегодня у нее были запланированы процедуры красоты. 5 августа забавными кадрами поделился зоопарк в своем телеграм-канале.

    Ленинградский зоопарк

    «Наша очаровательная хищница усердно ухаживает за своим мехом, прихорашиваясь к визиту посетителей», — уточнили сотрудники зоопарка.

    Линда очень неспешно приводит себя в порядок, разглядывая свою лоснящуюся шерсть. В перерывах между наведением марафета она наблюдает за происходящим вокруг нее.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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