Кто понял жизнь, тот не спешит. Посмотрите, как проводит понедельник рысь Линда в Ленинградском зоопарке

Понедельник у многих не самый любимый день недели. Выходные прошли, и впереди пять рабочих дней. Однако у тех, кто в понедельник не спешит, жизнь сложилась отлично. Рысь Линда в Ленинградском зоопарке очевидно никуда не торопится, и на сегодня у нее были запланированы процедуры красоты.
Ленинградский зоопарк
«Наша очаровательная хищница усердно ухаживает за своим мехом, прихорашиваясь к визиту посетителей», — уточнили сотрудники зоопарка.
Линда очень неспешно приводит себя в порядок, разглядывая свою лоснящуюся шерсть. В перерывах между наведением марафета она наблюдает за происходящим вокруг нее.