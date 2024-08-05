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    Два человека пострадали в ДТП с перевертышем у Отрадного. Момент падения попал на видео

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    Сразу два опрокидывания произошло в аварии на автодороге СПб — Кировск у города Отрадное. Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 5 августа.

    ДТП произошло около половины первого дня на 40-м километре трассы. По предварительным данным, во время движения у грузового «SHACMAN» с прицепом начали съезжать перевозимые бетонные блоки, в результате чего машина завалилась на «встречку» и задела проезжающий автомобиль. В этот момент рядом оказалась «Тойота Рав 4», от удара машина тоже перевернулась.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В результате ДТП 70-летний водитель кроссовера и его пассажирка были госпитализированы в средней степени тяжести. Информация о состоянии 40-летнего водителя большегруза не приводится.

    «Трос не выдержал, и бетонные ограждения посыпались с прицепа прямо под встречный автомобиль», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, в момент падения машин место ДТП заволокло крупное облако пыли. Автомобилисты выбежали на помощь пострадавшим.

    В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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