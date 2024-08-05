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    В Парголово двое сразили соперников молотком и гвоздодером

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    Полиция выступила в роли рефери в неравной борьбе жителей Петербурга в Выборгском районе города. В отдел забрали победителей, проигравшие — в больнице.

    Как стало известно «Фонтанке», разнять драку у дома № 25 на Заречной улице житель Парголово попросил полицейских воскресной ночью. Он насчитал четырёх участников и отметил, что один уже в крови.

    Не прошло и десяти минут, как наряд патрульно-постовой службы был на месте. Квартет продолжал выяснять отношения, но медицинская помощь требовалась уже двоим.

    В Елизаветинскую больницу увезли 28-летнего уроженца Башкортостана и его ровесника, проживающего на проспекте Стачек. Оба были пьяны. Один поступил к врачам c резаной раной ноги и ссадинами и после оказания помощи ушёл. Его товарищ с непроникающим ранением груди госпитализирован — по предварительным данным, в тяжёлом состоянии.

    Оппоненты похвастаться трезвостью рассудка также не могли. Одному из них 37 лет, второму 39 лет. Мужчины делят одну квартиру в высотке, рядом с которой произошла драка. Сложности с соблюдением уголовного законодательства возникали у обоих.

    Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в драке задержанные использовали столярный молоток и гвоздодёр. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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