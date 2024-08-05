В Парголово двое сразили соперников молотком и гвоздодером

Полиция выступила в роли рефери в неравной борьбе жителей Петербурга в Выборгском районе города. В отдел забрали победителей, проигравшие — в больнице.



Как стало известно «Фонтанке», разнять драку у дома № 25 на Заречной улице житель Парголово попросил полицейских воскресной ночью. Он насчитал четырёх участников и отметил, что один уже в крови.

Не прошло и десяти минут, как наряд патрульно-постовой службы был на месте. Квартет продолжал выяснять отношения, но медицинская помощь требовалась уже двоим.

В Елизаветинскую больницу увезли 28-летнего уроженца Башкортостана и его ровесника, проживающего на проспекте Стачек. Оба были пьяны. Один поступил к врачам c резаной раной ноги и ссадинами и после оказания помощи ушёл. Его товарищ с непроникающим ранением груди госпитализирован — по предварительным данным, в тяжёлом состоянии.