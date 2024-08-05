Безвозмездно, то есть даром. Генерал-майор Ирина Волк передала Третьяковской галерее картины своего отца

Генерал-майор полиции Ирина Волк передала в дар Третьяковской галерее 17 произведений своего отца — художника Владимира Волка. Об этом 5 августа рассказала в своем Telegram-канале сама официальный представитель МВД.
«Папа всегда говорил, что искусство должно принадлежать людям. Я помню эти слова. Поэтому недавно передала семнадцать его работ в дар Государственной Третьяковской галерее. И мне очень хотелось бы, чтобы ценители прекрасного могли любоваться его произведениями», — написала Ирина Волк в социальной сети.
Известно, что Третьяковской галерее перешли 11 полотен, 4 графические и 2 скульптурные работы. Хранители музея отметили ценность и гениальность этих работ.
Впервые произведения художника поступили в галерею из коллекции архивиста советского андеграунда Леонида Талочкина.
Владимир Алексеевич Волк (1939–2015) — российский и советский художник, иконописец, член Союза художников СССР и России, международной федерации художников ЮНЕСКО и Московского союза художников.