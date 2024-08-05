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    Чтобы в школу пошли все. Фонд «Люди-маяки» запустил акцию в поддержку 13-летней петербурженки

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    Фото: предоставлено БФ «Люди-маяки»
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    Первого сентября тысячи ребят сядут за школьные парты. Но среди них не будет Вики — 13-летняя петербурженка борется с тяжёлым заболеванием. Её поддерживает благотворительный фонд «Люди-маяки», который в преддверии Дня знаний запустил акцию «Дети вместо цветов», чтобы собрать деньги на лекарство.

    Историю Вики Никитиной «Фонтанка» рассказывала. У неё остеогенная саркома. Девочка уже прошла долгий путь к выздоровлению, но впереди ещё более десяти курсов химиотерапии, включая два высокодозным ототоксичным препаратом. Это стандартное средство лечения рака у детей, но, несмотря на эффективность, лекарство вызывает необратимую двустороннюю потерю слуха. Чтобы избежать этого, врачи рекомендовали параллельно приём ещё одного препарата иностранного производства. Он разрешён к применению, но не зарегистрирован в России, а стоимость его огромна — один флакон стоит 1 800 000 рублей. Вике нужно 18 флаконов, это почти 32,5 млн рублей.

    Фото: из семейного архива
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    Фонд «Люди-маяки» открыл сбор средств и, как сообщили «Фонтанке», уже удалось закупить девять флаконов и Вике начали проводить курс. На начало сентября назначен второй, до этого времени необходимо собрать оставшуюся сумму и закупить ещё девять флаконов лекарства.

    «Чтобы Вика вернулась в любимый класс и села за парту, нам нужно найти все средства, закупить лекарства, а для этого нужна помощь. Мы приглашаем учителей и родителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединиться и принять участие в акции «Дети вместо цветов» ради жизни Вики Никитиной», — сказали в фонде.

    О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте БФ «Люди-маяки».

    Напомним, акция «Дети вместо цветов» впервые прошла в 2015 году в Москве. Её суть проста: подарить учителю на 1 сентября один букет от класса, а оставшиеся деньги направить в благотворительную организацию. За годы существования акция стала одной из самых масштабных в России, благодаря ей сотни маленьких россиян получили необходимую медицинскую помощь, а многим удалось спасти жизнь.

    Фото: предоставлено БФ «Люди-маяки»
    Фото: из семейного архива

    Фонд «Люди-маяки» с 2022 года всесторонне помогает детям и взрослым с редкими генетическими (орфанными) и жизнеугрожающими заболеваниями из разных регионов России и СНГ: оплачивается лекарственная и медицинская помощь, транспортные расходы до места лечения и реабилитации. За два с половиной года работы Фонд оказал помощь на сумму более 1 миллиарда рублей.

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