Чтобы в школу пошли все. Фонд «Люди-маяки» запустил акцию в поддержку 13-летней петербурженки

Первого сентября тысячи ребят сядут за школьные парты. Но среди них не будет Вики — 13-летняя петербурженка борется с тяжёлым заболеванием. Её поддерживает благотворительный фонд «Люди-маяки», который в преддверии Дня знаний запустил акцию «Дети вместо цветов», чтобы собрать деньги на лекарство.

Историю Вики Никитиной «Фонтанка» рассказывала. У неё остеогенная саркома. Девочка уже прошла долгий путь к выздоровлению, но впереди ещё более десяти курсов химиотерапии, включая два высокодозным ототоксичным препаратом. Это стандартное средство лечения рака у детей, но, несмотря на эффективность, лекарство вызывает необратимую двустороннюю потерю слуха. Чтобы избежать этого, врачи рекомендовали параллельно приём ещё одного препарата иностранного производства. Он разрешён к применению, но не зарегистрирован в России, а стоимость его огромна — один флакон стоит 1 800 000 рублей . Вике нужно 18 флаконов , это почти 32,5 млн рублей.

Фонд «Люди-маяки» открыл сбор средств и, как сообщили «Фонтанке», уже удалось закупить девять флаконов и Вике начали проводить курс. На начало сентября назначен второй, до этого времени необходимо собрать оставшуюся сумму и закупить ещё девять флаконов лекарства.

«Чтобы Вика вернулась в любимый класс и села за парту, нам нужно найти все средства, закупить лекарства, а для этого нужна помощь. Мы приглашаем учителей и родителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединиться и принять участие в акции «Дети вместо цветов» ради жизни Вики Никитиной», — сказали в фонде.



О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте БФ «Люди-маяки».

