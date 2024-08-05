«Стокманн» выкупил Hugo Boss в России. До конца сентября откроются 19 магазинов

АО «Стокманн» стало новым владельцем российского подразделения Hugo Boss, следует из данных ЕГРЮЛ. Смена собственника произошла 2 августа.
Согласно выписке, АО «Стокманн» стал владельцем 100% ООО «Хьюго босс рус». Известно, что магазины немецкого бренда заново откроются в России уже в августе-сентябре этого года. Об этом 5 августа сообщило РИА Новости.
«Новый Hugo Boss не будет ничем отличаться, все останется по-прежнему, без изменений. Одновременно откроются все
Кроме того, прежние названия магазинов сохранятся. Также известно, что само юрлицо по требованию продавца переименовали в «Линк Фэшн».
Напомним, вскоре после начала СВО немецкий бренд объявил о закрытии магазинов в России и приостановке онлайн-продаж. Летом