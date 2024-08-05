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    «Стокманн» выкупил Hugo Boss в России. До конца сентября откроются 19 магазинов

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    АО «Стокманн» стало новым владельцем российского подразделения Hugo Boss, следует из данных ЕГРЮЛ. Смена собственника произошла 2 августа.

    Согласно выписке, АО «Стокманн» стал владельцем 100% ООО «Хьюго босс рус». Известно, что магазины немецкого бренда заново откроются в России уже в августе-сентябре этого года. Об этом 5 августа сообщило РИА Новости.

    «Новый Hugo Boss не будет ничем отличаться, все останется по-прежнему, без изменений. Одновременно откроются все 19 магазинов», — пояснила вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева в беседе с РИА Новости.

    Кроме того, прежние названия магазинов сохранятся. Также известно, что само юрлицо по требованию продавца переименовали в «Линк Фэшн».

    Напомним, вскоре после начала СВО немецкий бренд объявил о закрытии магазинов в России и приостановке онлайн-продаж. Летом 2023 года Hugo Boss сообщил, что намерен продать розничные магазины на территории РФ. «Фонтанка» рассказывала, что весной 2024 года правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по приобретению российского бизнеса компанией «Стокманн». Одним из условий договора стало сохранение рабочих мест в Hugo Boss.

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