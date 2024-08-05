В эти места, скрытые от прохожих, можно попасть с экскурсией. 9 адресов с фото

Толстовский дом Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сотни зданий Северной Пальмиры скрывают в себе удивительные истории и тайны, но о них знают немногие: туда можно попасть только с экскурсией. «(От)Личный Петербург» рассказывает о 9 уникальных объектах, которые откроют вам новые грани любимого города.

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Здание Царскосельской Мариинской гимназии Адрес: Пушкин, Леонтьевская ул., 17



Фото: Peterburg23 / CC BY 3.0.jpg Поделиться Поделиться





Эта школа, основанная в 1844–1845 годах, считается одним из старейших образовательных учреждений России. Она была важным центром обучения девушек и предлагала уникальные для того времени образовательные программы. Среди выпускниц много известных личностей. Например, Анна Ахматова училась там с 1900-го по 1905 год.

Гимназия построена в стиле классицизма и прекрасно отражает дух эпохи: фасад украшен строгими колоннами и декоративными элементами. После революции здание использовалось в разных целях: сначала здесь была II Детскосельская советская трудовая школа, в которой учился Даниил Хармс. Потом — музыкальная школа Пушкина, позже переименованная в Царскосельскую гимназию искусств. Это учреждение занимает здание до сих пор.



Экскурсии в гимназию, посвященные жизни Анны Ахматовой, иногда проводит «Открытый город». Здание Синода Адрес: Конногвардейский бульвар, 1 / Сенатская площадь, 3 / Галерная, 2



Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Поделиться Поделиться





Здание Синода на Сенатской площади — одна из впечатляющих архитектурных достопримечательностей Петербурга. Построенное по проекту Карла Росси в 1829–1834 годах в стиле ампир, оно входит в единый ансамбль, включающий также здание Сената. Раньше в здании размещался Святейший Правительствующий Синод — высший орган церковной власти в Российской империи. Здесь обсуждались самые важные вопросы религиозной и общественной жизни страны.



Сегодня в здании Синода находится Президентская библиотека имени Бориса Ельцина, а также кабинеты патриарха и президента России. Фасад украшен величественными колоннами и скульптурными композициями. Глядя на внутренние интерьеры, вы увидите сочетание старинного лепного убранства с современными элементами.

В этом историческом месте можно пройти по коридорам, где принимались судьбоносные решения, и насладиться атмосферой величественного прошлого. Экскурсии проводят по предварительной записи. Дом офицеров Западного военного округа Адрес: Литейный пр., 20



Это прекрасное здание было построено в 1895–1898 годах архитекторами В. К. Гаугером и А. Д. Донченко в традиционном русском стиле с элементами неоклассицизма. Фасад украшен колоннами, массивными порталами и скульптурными элементами, придающими дому торжественный и монументальный вид.



Изначально тут располагалось Офицерское собрание армии и флота, где проходили лекции, выставки, концерты, а еще размещались апартаменты для командированных офицеров. После революции здание переименовали в Дом Красной армии — и оно продолжило быть центром культурной жизни военных. Позже, в годы Великой Отечественной, дом на время превратился в штаб и центр эвакуации, а также место проведения важных армейских совещаний.

Сегодня в Доме офицеров всё также проводят выставки, концерты, фестивали, лекции. Посетители могут попасть сюда с экскурсией по предварительной записи и насладиться великолепными интерьерами. Главное здание Российской национальной библиотеки Адрес: Невский пр., 37



На Невском проспекте, 37, находится одна из старейших и крупнейших библиотек в мире. Это было первое сооружение в России, специально построенное для Императорской публичной библиотеки. Здание возведено в 1796–1801 годах по проекту архитектора Е. Т. Соколова, выполнено в стиле элегантного классицизма. Его украшают величественные колонны и строгие линии фасада.

С XIX века фонды библиотеки пополнялись уникальными изданиями и рукописями. Среди ее посетителей были такие известные личности, как Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь и Федор Михайлович Достоевский. В годы Великой Отечественной войны здание пострадало от бомбардировок, но благодаря усилиям сотрудников многие ценные книги и архивы были сохранены.

Сегодня библиотека продолжает выполнять свою изначальную функцию и остается важным культурным и научным центром. В ходе экскурсий можно увидеть уникальные фонды и коллекции, заглянуть в Кабинет Фауста, посетить библиотеку Вольтера.

Кондитерская фабрика им. К. Самойловой Адрес: Английский пр., 16



Эта кондитерская фабрика была основана еще в 1862 году и изначально называлась «Кондитерское товарищество «Жорж Борман»» — по имени открывшего ее предпринимателя.

Предприятие первым в России применило торговый автомат для продажи шоколада. В 1888 году на углу Невского проспекта и Надеждинской (ныне — Маяковского) улицы был установлен автомат, который за 15-копеечную монету отпускал плитку шоколада, привлекая толпы зевак. После революции фабрика была национализирована и переименована в честь Конкордии Самойловой, революционерки, политической деятельницы и основательницы журнала «Работница».



Сегодня здание кондитерской фабрики продолжает выпускать сладости — а еще проводить экскурсии по своим помещениям. Гости могут заглянуть на производство и увидеть, как создаются кондитерские изделия. А еще попробовать сладкую продукцию. Фондохранилище Эрмитажа Адрес: Заусадебная улица, 37в



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В районе Старой Деревни расположено ключевое место хранения и изучения бесценных коллекций одного из крупнейших музеев мира. Здание фондохранилища Эрмитажа построили в 1990–2006 годах и оснастили по последнему слову техники, чтобы обеспечить сохранность более чем трем миллионам единица хранения, которые не выставляются в постоянных экспозициях.



На экскурсиях по фондохранилищу, которые регулярно проводит Эрмитаж, гости могут заглянуть за кулисы одного из самых знаменитых музеев мира. Внутри здания — специальные залы для хранения разных типов экспонатов: картин, скульптур, текстиля и археологических находок. Все помещения оборудованы системой климат-контроля — с помощью нее создают оптимальные условия для сохранности. Также здесь расположены реставрационные мастерские, где искусствоведы и реставраторы трудятся над сохранением и восстановлением культурных ценностей.

Толстовский дом Адрес: улица Рубинштейна, 15–17 / набережная реки Фонтанки, 54



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Доходный дом графа М. П. Толстого (или Толстовский дом) — выдающийся образец петербургского модерна, построенный в 1910–1912 годах по проекту архитектора Федора Лидваля. Гуляя по улице Рубинштейна или набережной Фонтанки, вы наверняка обращали внимание на это здание. Оно выделяется на фоне других необычным фасадом с эркерами, балконами и декоративными элементами. Фасады со стороны двора оформлены так же, как и выходящие на набережную, что нехарактерно для петербургской архитектуры.

В прошлом Толстовский дом был настоящим городом в миниатюре. Здесь находились не только квартиры, но и магазины, мастерские, ателье, а также конюшни и прачечные. Архитектор предусмотрел водопровод и лифты. В советское время в доме жили многие известные люди, в том числе Аркадий Аверченко, Александр Куприн, Михаил Шемякин и другие. Во время блокады дом стал убежищем для многих его жителей благодаря своей внутренней инфраструктуре.



Сегодня Толстовский дом остается жилым. Но здание посещают в рамках ряда авторских экскурсий по Петербургу, так что в его парадных можно побывать. Витебский вокзал Адрес: Загородный пр., 52



Фото: фотобанк СПб ГБУ ГТИБ Поделиться Поделиться





Витебский железнодорожный вокзал — старейший из сохранившихся в Петербурге и России. Впервые его открыли в 1837 году, но позже перестроили. Свой нынешний облик комплекс приобрел в 1904-м. Здание выполнили в стиле модерн и украсили витражами, металлическими орнаментами и скульптурными элементами, придающими ему неповторимый облик.



Внутренние помещения вокзала поражают роскошью и изяществом. Зайдя внутрь, можно полюбоваться мраморными лестницами, коваными перилами и художественными витражами.

Но если попасть на экскурсию, которые периодически проводит РЖД, можно увидеть и закрытые для обычных посетителей помещения. Среди них — великокняжеские покои, внутреннее устройство часовой башни и чердак над залом ожидания III класса, а еще исторические спусковые механизмы. Петербургская филармония им. Шостаковича Адрес: Михайловская ул., 2



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Это не просто концертный зал, а место с богатой историей и уникальной архитектурой. Петербургская филармония им. Шостаковича — одна из старейших в России. Ее здание было построено в 1839 году по проекту архитектора П. Жако в стиле классицизма, а в 1949 году филармонии было присвоено имя великого композитора Дмитрия Шостаковича.

