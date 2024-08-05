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    В эти места, скрытые от прохожих, можно попасть с экскурсией. 9 адресов с фото

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    Толстовский дом
    Толстовский домФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Сотни зданий Северной Пальмиры скрывают в себе удивительные истории и тайны, но о них знают немногие: туда можно попасть только с экскурсией. «(От)Личный Петербург» рассказывает о 9 уникальных объектах, которые откроют вам новые грани любимого города.

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    Здание Царскосельской Мариинской гимназии

    Адрес: Пушкин, Леонтьевская ул., 17

    Фото: Peterburg23 / CC BY 3.0.jpg
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    Эта школа, основанная в 1844–1845 годах, считается одним из старейших образовательных учреждений России. Она была важным центром обучения девушек и предлагала уникальные для того времени образовательные программы. Среди выпускниц много известных личностей. Например, Анна Ахматова училась там с 1900-го по 1905 год.

    Гимназия построена в стиле классицизма и прекрасно отражает дух эпохи: фасад украшен строгими колоннами и декоративными элементами. После революции здание использовалось в разных целях: сначала здесь была II Детскосельская советская трудовая школа, в которой учился Даниил Хармс. Потом — музыкальная школа Пушкина, позже переименованная в Царскосельскую гимназию искусств. Это учреждение занимает здание до сих пор.

    Экскурсии в гимназию, посвященные жизни Анны Ахматовой, иногда проводит «Открытый город».

    Здание Синода

    Адрес: Конногвардейский бульвар, 1 / Сенатская площадь, 3 / Галерная, 2

    Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ»
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    Здание Синода на Сенатской площади — одна из впечатляющих архитектурных достопримечательностей Петербурга. Построенное по проекту Карла Росси в 1829–1834 годах в стиле ампир, оно входит в единый ансамбль, включающий также здание Сената. Раньше в здании размещался Святейший Правительствующий Синод — высший орган церковной власти в Российской империи. Здесь обсуждались самые важные вопросы религиозной и общественной жизни страны.

    Сегодня в здании Синода находится Президентская библиотека имени Бориса Ельцина, а также кабинеты патриарха и президента России. Фасад украшен величественными колоннами и скульптурными композициями. Глядя на внутренние интерьеры, вы увидите сочетание старинного лепного убранства с современными элементами.

    В этом историческом месте можно пройти по коридорам, где принимались судьбоносные решения, и насладиться атмосферой величественного прошлого. Экскурсии проводят по предварительной записи.

    Дом офицеров Западного военного округа

    Адрес: Литейный пр., 20

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    Это прекрасное здание было построено в 1895–1898 годах архитекторами В. К. Гаугером и А. Д. Донченко в традиционном русском стиле с элементами неоклассицизма. Фасад украшен колоннами, массивными порталами и скульптурными элементами, придающими дому торжественный и монументальный вид.

    Изначально тут располагалось Офицерское собрание армии и флота, где проходили лекции, выставки, концерты, а еще размещались апартаменты для командированных офицеров. После революции здание переименовали в Дом Красной армии — и оно продолжило быть центром культурной жизни военных. Позже, в годы Великой Отечественной, дом на время превратился в штаб и центр эвакуации, а также место проведения важных армейских совещаний.

    Сегодня в Доме офицеров всё также проводят выставки, концерты, фестивали, лекции. Посетители могут попасть сюда с экскурсией по предварительной записи и насладиться великолепными интерьерами.

    Главное здание Российской национальной библиотеки

    Адрес: Невский пр., 37

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    На Невском проспекте, 37, находится одна из старейших и крупнейших библиотек в мире. Это было первое сооружение в России, специально построенное для Императорской публичной библиотеки. Здание возведено в 1796–1801 годах по проекту архитектора Е. Т. Соколова, выполнено в стиле элегантного классицизма. Его украшают величественные колонны и строгие линии фасада.

    С XIX века фонды библиотеки пополнялись уникальными изданиями и рукописями. Среди ее посетителей были такие известные личности, как Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь и Федор Михайлович Достоевский. В годы Великой Отечественной войны здание пострадало от бомбардировок, но благодаря усилиям сотрудников многие ценные книги и архивы были сохранены.

    Сегодня библиотека продолжает выполнять свою изначальную функцию и остается важным культурным и научным центром. В ходе экскурсий можно увидеть уникальные фонды и коллекции, заглянуть в Кабинет Фауста, посетить библиотеку Вольтера.

    Кондитерская фабрика им. К. Самойловой

    Адрес: Английский пр., 16

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    Эта кондитерская фабрика была основана еще в 1862 году и изначально называлась «Кондитерское товарищество «Жорж Борман»» — по имени открывшего ее предпринимателя.

    Предприятие первым в России применило торговый автомат для продажи шоколада. В 1888 году на углу Невского проспекта и Надеждинской (ныне — Маяковского) улицы был установлен автомат, который за 15-копеечную монету отпускал плитку шоколада, привлекая толпы зевак.

    После революции фабрика была национализирована и переименована в честь Конкордии Самойловой, революционерки, политической деятельницы и основательницы журнала «Работница».

    Сегодня здание кондитерской фабрики продолжает выпускать сладости — а еще проводить экскурсии по своим помещениям. Гости могут заглянуть на производство и увидеть, как создаются кондитерские изделия. А еще попробовать сладкую продукцию.

    Фондохранилище Эрмитажа

    Адрес: Заусадебная улица, 37в

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В районе Старой Деревни расположено ключевое место хранения и изучения бесценных коллекций одного из крупнейших музеев мира. Здание фондохранилища Эрмитажа построили в 1990–2006 годах и оснастили по последнему слову техники, чтобы обеспечить сохранность более чем трем миллионам единица хранения, которые не выставляются в постоянных экспозициях.

    На экскурсиях по фондохранилищу, которые регулярно проводит Эрмитаж, гости могут заглянуть за кулисы одного из самых знаменитых музеев мира. Внутри здания — специальные залы для хранения разных типов экспонатов: картин, скульптур, текстиля и археологических находок. Все помещения оборудованы системой климат-контроля — с помощью нее создают оптимальные условия для сохранности. Также здесь расположены реставрационные мастерские, где искусствоведы и реставраторы трудятся над сохранением и восстановлением культурных ценностей.

    Толстовский дом

    Адрес: улица Рубинштейна, 15–17 / набережная реки Фонтанки, 54

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Доходный дом графа М. П. Толстого (или Толстовский дом) — выдающийся образец петербургского модерна, построенный в 1910–1912 годах по проекту архитектора Федора Лидваля. Гуляя по улице Рубинштейна или набережной Фонтанки, вы наверняка обращали внимание на это здание. Оно выделяется на фоне других необычным фасадом с эркерами, балконами и декоративными элементами. Фасады со стороны двора оформлены так же, как и выходящие на набережную, что нехарактерно для петербургской архитектуры.

    В прошлом Толстовский дом был настоящим городом в миниатюре. Здесь находились не только квартиры, но и магазины, мастерские, ателье, а также конюшни и прачечные. Архитектор предусмотрел водопровод и лифты. В советское время в доме жили многие известные люди, в том числе Аркадий Аверченко, Александр Куприн, Михаил Шемякин и другие. Во время блокады дом стал убежищем для многих его жителей благодаря своей внутренней инфраструктуре.

    Сегодня Толстовский дом остается жилым. Но здание посещают в рамках ряда авторских экскурсий по Петербургу, так что в его парадных можно побывать.

    Витебский вокзал

    Адрес: Загородный пр., 52

    Фото: фотобанк СПб ГБУ ГТИБ
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    Витебский железнодорожный вокзал — старейший из сохранившихся в Петербурге и России. Впервые его открыли в 1837 году, но позже перестроили. Свой нынешний облик комплекс приобрел в 1904-м. Здание выполнили в стиле модерн и украсили витражами, металлическими орнаментами и скульптурными элементами, придающими ему неповторимый облик.

    Внутренние помещения вокзала поражают роскошью и изяществом. Зайдя внутрь, можно полюбоваться мраморными лестницами, коваными перилами и художественными витражами.

    Но если попасть на экскурсию, которые периодически проводит РЖД, можно увидеть и закрытые для обычных посетителей помещения. Среди них — великокняжеские покои, внутреннее устройство часовой башни и чердак над залом ожидания III класса, а еще исторические спусковые механизмы.

    Петербургская филармония им. Шостаковича

    Адрес: Михайловская ул., 2

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Это не просто концертный зал, а место с богатой историей и уникальной архитектурой. Петербургская филармония им. Шостаковича — одна из старейших в России. Ее здание было построено в 1839 году по проекту архитектора П. Жако в стиле классицизма, а в 1949 году филармонии было присвоено имя великого композитора Дмитрия Шостаковича.

    В ходе экскурсий по зданию Большого зала можно побывать не только в фойе, самом концертном зале и на хорах без концертной суеты, но и увидеть «закулисье» — с сохранившимися с дореволюционных времен интерьерами. В составе небольшой группы вы пройдете по лестнице, по которой в зал поднимались члены императорской семьи, а также взглянете на скрытую от глаз винтовую лестницу, на которой Сергей Рахманинов переживал провал своей Первой симфонии.

    Толстовский дом
    Толстовский домФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Peterburg23 / CC BY 3.0.jpg
    Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ»
    Фото: Офицерское собрание армии и флота — Дом офицеров Лениградского военного округа (начало) на Citywalls.ru
    Фото: Императорская публичная библиотека (по Невскому пр.) — Российская национальная библиотека на Citywalls.ru
    Фото: Особняк Е. Н. Бормана — Кондитерская фабрика «Жорж Борман» на Citywalls.ru
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: фотобанк СПб ГБУ ГТИБ
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    «(От)Личный Петербург» — неформальный путеводитель по Петербургу, который позволят увидеть малоизвестные достопримечательности нашего города. Мы продолжаем составлять наш гид прямо сейчас и просим читателей назвать места и события, которые достойны получить IV ежегодную премию проекта. Переходите на сайт и предлагайте по одному любимому месту в каждой номинации. В нашей премии представлены все оттенки Северной Пальмиры — и мы проводим ее совместно с Комитетом по туризму Санкт-Петербурга. Если у вас есть личная история, связанная с каким-то местом, оставьте ее в комментариях, пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru.

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