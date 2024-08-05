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    «Лаборатория Касперского» обнаружила слежку за владельцами Android-устройств в России

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    «Лаборатория Касперского» выявила троянскую вирусную программу, использующуюся для слежки за российскими владельцами Android-устройств. Об этом 5 августа сообщают «Ведомости».

    Обнаруженному трояну дали название LianSpy. Специалисты считают, что кибершпионаж мог начаться еще три года назад – в середине 2021-го. Из-за сокрытия следов выявить его было трудно. В «Лаборатории Касперского» считают, что слежка происходила за отдельными пользователями и не имела массового характера.

    «LianSpy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. <...> Функционал зловреда включает сбор и передачу атакующим списка контактов с зараженного девайса», – уточнил эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

    Также троян собирает информацию о звонках и установленных приложениях. Специалист подчеркнул, что LianSpy может записывать экран телефона. По большей части, это касается мессенджеров. При этом пользователь не заметит, что на его устройстве идет запись.

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