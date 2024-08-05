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    МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*

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    МВД России объявило в розыск уральского политолога Федора Крашенинникова (признан иноагентом в РФ). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

    Известно, что журналиста разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Крашенинниковым Федором Геннадьевичем либо касается деятельности иностранного агента Крашенинникова Федора Геннадьевича.

    «Деталей никаких пока не знаю. К сожалению, не удивлен. По технически причинам у меня нет даже доступа к «Госуслугам», поэтому получить какую-то информацию я смогу, только если мой адвокат что-то узнает», — сообщил Крашенинников в своем Telegram-канале.

    Напомним, в 2022 году Минюст внес Федора Крашенинникова в список иноагентов. В том же году политолог попробовал оспорить статус, но суд отклонил иск.

    Кроме того, в 2021 году на Крашенинникова возбудили уголовное дело по статье «Клевета» из-за высказываний в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Спустя полгода полиция прекратила преследование политолога.

    В 2023 году суд признал Крашенинникова виновным в неисполнении обязанностей иноагента и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отсутствие соответствующей плашки.

    *Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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