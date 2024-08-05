МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*

Известно, что журналиста разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

МВД России объявило в розыск уральского политолога Федора Крашенинникова (признан иноагентом в РФ). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Деталей никаких пока не знаю. К сожалению, не удивлен. По технически причинам у меня нет даже доступа к «Госуслугам», поэтому получить какую-то информацию я смогу, только если мой адвокат что-то узнает», — сообщил Крашенинников в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2022 году Минюст внес Федора Крашенинникова в список иноагентов. В том же году политолог попробовал оспорить статус, но суд отклонил иск.

Кроме того, в 2021 году на Крашенинникова возбудили уголовное дело по статье «Клевета» из-за высказываний в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Спустя полгода полиция прекратила преследование политолога.