    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    756мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.7eur92.83

    В Петербурге второклассница попала в реанимацию, снимая фото для подруги. Её нашли под окнами

    717
    обсудить

    Серьёзными травмами для семилетней второклассницы обернулась попытка показать подруге ночной вид на Красногвардейский район Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа.

    Девочку в тяжёлом состоянии увезли в больницу от пятиэтажки в микрорайоне Ржевка накануне в одиннадцатом часу ночи. По предварительным данным, она снимала на телефон вид с третьего этажа и не удержалась на подоконнике.

    Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и поместили пациентку в реанимацию.

    Девочка воспитывается в полной благополучной семье. Внимание правоохранительных органов ранее она не привлекала.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Девочка пострадалаРебенок пострадал
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close