В Петербурге второклассница попала в реанимацию, снимая фото для подруги. Её нашли под окнами

Серьёзными травмами для семилетней второклассницы обернулась попытка показать подруге ночной вид на Красногвардейский район Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа.
Девочку в тяжёлом состоянии увезли в больницу от пятиэтажки в микрорайоне Ржевка накануне в одиннадцатом часу ночи. По предварительным данным, она снимала на телефон вид с третьего этажа и не удержалась на подоконнике.
Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и поместили пациентку в реанимацию.
Девочка воспитывается в полной благополучной семье. Внимание правоохранительных органов ранее она не привлекала.