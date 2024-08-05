Лето как оно есть. Погода готовит Петербургу сюрпризы

Новая неделя в Петербурге начинается с типично летней погоды — тёплой, но с дождями и грозами.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 августа в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, ветер слабый. Температура воздуха днем составит
Метеорологические условия в регионе продолжает формировать западная периферия циклона. Атмосферное давление будет меняться мало и составит
Примерно такая же погода сохранится и следующие два дня.