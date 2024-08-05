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    Лето как оно есть. Погода готовит Петербургу сюрпризы

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Новая неделя в Петербурге начинается с типично летней погоды — тёплой, но с дождями и грозами.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 августа в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 22–24 градуса.

    Метеорологические условия в регионе продолжает формировать западная периферия циклона. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Примерно такая же погода сохранится и следующие два дня.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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