В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила пенсионера и попыталась скрыться

Сотрудница полиции в Кузбассе, находясь за рулем машины в нетрезвом виде, насмерть сбила пожилого велосипедиста. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета 4 августа.



Трагическая авария произошла накануне около 9 часов вечера в Мариинске. По предварительным данным, легковой автомобиль сбил 73-летнего местного жителя, двигавшегося по обочине в попутном направлении. Мужчина скончался на месте до приезда медиков, водителя с травмами доставили в больницу

Установлено, что за рулем машины находилась сотрудница МВД, медицинское освидетельствование установило наличие алкоголя у нее в крови.