В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила пенсионера и попыталась скрыться

Сотрудница полиции в Кузбассе, находясь за рулем машины в нетрезвом виде, насмерть сбила пожилого велосипедиста. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета 4 августа.
Трагическая авария произошла накануне около 9 часов вечера в Мариинске. По предварительным данным, легковой автомобиль сбил 73-летнего местного жителя, двигавшегося по обочине в попутном направлении. Мужчина скончался на месте до приезда медиков, водителя с травмами доставили в больницу
Установлено, что за рулем машины находилась сотрудница МВД, медицинское освидетельствование установило наличие алкоголя у нее в крови.
Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В отношении сотрудницы начата служебная проверка, после выписки ей изберут меру пресечения.
В Сети появились кадры с уличных камер, на которых видно, что красный автомобиль на скорости сбил пенсионера, протащив его на капоте. После ДТП женщина вышла из машины, осмотрелась и попыталась вновь сесть за руль, но ее остановили очевидцы, передает NGS42.ru.