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    ТЕМА ДНЯ

    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    В Крыму вспыхнувшее на зарядке моноколесо едва не спалило квартиру и выгнало жильцов дома на улицу

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    В Крыму подзарядка моноколеса стала причиной пожара в квартире. Из опасной зоны эвакуировали жильцов дома. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России 4 августа.

    Владелец средства передвижения оставил его на ночь на зарядке, когда аккумулятор колеса внезапно загорелся. Мужчина пытался самостоятельно потушить свой гаджет, но не смог.

    К моменту прибытия спасателей пламя охватило 5 квадратных метров жилища, но было оперативно потушено. Из подъезда многоквартирного дома эвакуировали 12 жильцов, еще одного — спасли.

    «Пожар потушили 7 специалистов и 2 единицы техники», — говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что летом в Петербурге за неделю дважды загорелись стоящие на зарядке средства индивидуальной мобильности. Сначала вспыхнул гироскутер, а потом электросамокат, люди невредимы, они успели выйти из квартир.

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