В Крыму вспыхнувшее на зарядке моноколесо едва не спалило квартиру и выгнало жильцов дома на улицу

В Крыму подзарядка моноколеса стала причиной пожара в квартире. Из опасной зоны эвакуировали жильцов дома. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России 4 августа.
Владелец средства передвижения оставил его на ночь на зарядке, когда аккумулятор колеса внезапно загорелся. Мужчина пытался самостоятельно потушить свой гаджет, но не смог.
К моменту прибытия спасателей пламя охватило 5 квадратных метров жилища, но было оперативно потушено. Из подъезда многоквартирного дома эвакуировали 12 жильцов, еще одного — спасли.
«Пожар потушили 7 специалистов и 2 единицы техники», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что летом в Петербурге за неделю дважды загорелись стоящие на зарядке средства индивидуальной мобильности. Сначала вспыхнул гироскутер, а потом электросамокат, люди невредимы, они успели выйти из квартир.