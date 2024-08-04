Пешехода зажало между столбом и вылетевшей после ДТП иномаркой на севере Петербурга. Видео

Пешеход серьезно пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Калининском районе Петербурга. Мужчину зажало между столбом и вылетевшей на тротуар машиной. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 4 августа.

Дорожная авария случилась около 9:15 на Пискаревском проспекте у пересечения с Полюстровским проспектом. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «Ауди А3» при повороте налево, не предоставив преимущество встречному транспорту, столкнулась с «Ауди А4» под управлением 34-летнего водителя. Затем последний снес 19-летнего пешехода.

По словам очевидцев, после ДТП иномарка вылетела на тротуар и врезалась в столб. «Молодой человек оказался зажат между этим авто и столбом», — написали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», отметив, что пешеход получил серьезную травму ноги.



Пострадавшего парня госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

