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    Пешехода зажало между столбом и вылетевшей после ДТП иномаркой на севере Петербурга. Видео

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    Пешеход серьезно пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Калининском районе Петербурга. Мужчину зажало между столбом и вылетевшей на тротуар машиной. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 4 августа.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

    Дорожная авария случилась около 9:15 на Пискаревском проспекте у пересечения с Полюстровским проспектом. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «Ауди А3» при повороте налево, не предоставив преимущество встречному транспорту, столкнулась с «Ауди А4» под управлением 34-летнего водителя. Затем последний снес 19-летнего пешехода.

    Фото: фото из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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    По словам очевидцев, после ДТП иномарка вылетела на тротуар и врезалась в столб. «Молодой человек оказался зажат между этим авто и столбом», — написали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», отметив, что пешеход получил серьезную травму ноги.

    Пострадавшего парня госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

    Фото: фото из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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