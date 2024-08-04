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    Двое взрослых и подросток погибли в ДТП с деревом в Новой Москве

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    Легковой автомобиль врезался в дерево в Новой Москве, в результате три человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции в воскресенье, 4 августа.

    Трагическая авария случилась около 5 часов утра при выезде на Варшавское шоссе. По предварительным данным, во время движения водитель «Пежо» не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в дерево.

    В результате аварии погибли водитель и два пассажира в возрасте 15 и 23 лет, уточнили в столичной прокуратуре.

    Судя по кадрам с места ДТП, после удара машина превратилась в груду металла, дерево оказалось повалено.

    По факту произошедшего начата проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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