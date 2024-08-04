Двое взрослых и подросток погибли в ДТП с деревом в Новой Москве

Легковой автомобиль врезался в дерево в Новой Москве, в результате три человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции в воскресенье, 4 августа.
Трагическая авария случилась около 5 часов утра при выезде на Варшавское шоссе. По предварительным данным, во время движения водитель «Пежо» не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в дерево.
В результате аварии погибли водитель и два пассажира в возрасте 15 и 23 лет, уточнили в столичной прокуратуре.
Судя по кадрам с места ДТП, после удара машина превратилась в груду металла, дерево оказалось повалено.
По факту произошедшего начата проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.