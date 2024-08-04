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    Соседки по коммуналке на Купчинской обварили друг друга в жаркой драке

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    Поистине средневековые разборки произошли на улице Купчинской в Петербурге. Там две соседки в порыве ненависти друг к другу начали плескаться кипятком и обварились.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, около полуночи в полицию позвонила женщина и сказала, что дама из соседней комнаты дерется с ней и облила горячей водой. Прибывший на место наряд патрульных обнаружил в квартире обварившихся гражданок. Одной 55 лет, другая на 4 года моложе.

    Обе были госпитализированы в НИИ Джанелидзе с ожогами. Причем у заявительницы всего лишь 1 % пораженной кожи на левой кисти, а у другой женщины обожжены грудь, живот, спина и руки. Состояние утяжелило алкогольное опьянение, петербурженку оставили в отделении.

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