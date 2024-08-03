Водитель в Колпино снес остановку и уехал, но полиция его нашла

Водителя, сбившего остановочный павильон в Колпино, задержала дорожная полиция Петербурга вечером 3 августа. Сперва его пришлось поискать.
Кадры с места ДТП публикует портал «Мегаполис». На месте работают сотрудники МЧС, от павильона мало что осталось.
Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла ближе к пяти часам вечера у 58 дома по Тверской улице. В павильон врезалась «Киа», водитель предпочел не оставаться на месте ДТП и уехал. Позже его нашли и задержали, мужчине 44 года, он не пострадал.
Травмы получила 50-летняя женщина, ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.