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    Водитель в Колпино снес остановку и уехал, но полиция его нашла

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    Водителя, сбившего остановочный павильон в Колпино, задержала дорожная полиция Петербурга вечером 3 августа. Сперва его пришлось поискать.

    Кадры с места ДТП публикует портал «Мегаполис». На месте работают сотрудники МЧС, от павильона мало что осталось.

    Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла ближе к пяти часам вечера у 58 дома по Тверской улице. В павильон врезалась «Киа», водитель предпочел не оставаться на месте ДТП и уехал. Позже его нашли и задержали, мужчине 44 года, он не пострадал.

    Травмы получила 50-летняя женщина, ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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    ДТПКолпиноПавильонОстановка
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