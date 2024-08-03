На «Сортавале» сгорел автобус, до Приозерска из Петербурга не доехали семеро

Пригородный пассажирский автобус, который возит людей с «Парнаса» по «Сортавале» до Приозерска, ранним утром 3 августа сгорел примерно за треть до конца пути. Пассажиры и водитель успели выбраться.
Как пишет 47news, на трассе в районе поселка Шумилово полностью выгорел китайский «Ютонг». В салоне к моменту начала пожара было семь пассажиров и водитель. Возгорание произошло примерно в шесть утра, за 40 с лишним километров до конца маршрута.
Что послужило причиной начала пожара, установит экспертиза. Никто не пострадал.