    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, с-в

    754мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.7eur92.83

    На «Сортавале» сгорел автобус, до Приозерска из Петербурга не доехали семеро

    1593
    4 комментария

    Пригородный пассажирский автобус, который возит людей с «Парнаса» по «Сортавале» до Приозерска, ранним утром 3 августа сгорел примерно за треть до конца пути. Пассажиры и водитель успели выбраться.

    Как пишет 47news, на трассе в районе поселка Шумилово полностью выгорел китайский «Ютонг». В салоне к моменту начала пожара было семь пассажиров и водитель. Возгорание произошло примерно в шесть утра, за 40 с лишним километров до конца маршрута.

    ПоделитьсяПоделиться

    Что послужило причиной начала пожара, установит экспертиза. Никто не пострадал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Автобус сгорелТрасса А-121 СортавалаЧП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close