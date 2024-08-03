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    Школьника, студента и бездельника задержали за кражу противогазов из бомбоубежища при больнице в Сестрорецке

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    Уголовное дело по статье о краже возбуждено в Сестрорецке после пропажи из бомбоубежища противогазов и лекарств. Преступников нашли за сутки.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, по делу о краже задержаны двое жителей Сестрорецка и один гость из Калининского района Петербурга. Самый младший из них — ученик восьмого класса. Средний, шестнадцатилетний, не работает и не учится. Их приятель на год старше, он студент машиностроительного техникума. Их всех допросили и обязали свидетельством о явке.

    Молодых людей подозревают по делу о краже. Ночью 30 июля они вскрыли бомбоубежище при 40-й больнице и унесли с собой казенное имущество на 386 тысяч рублей.

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    КражаСестрорецкБомбоубежище
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