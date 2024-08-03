Бывший депутат и чернобылец лишился накоплений под предлогом внесения правок о себе в «Википедии»

Мошенники обманули бывшего депутата Ленгорсовета и Госдумы почти на миллион рублей. Он открыл присланную ссылку якобы для редактирования «Википедии».



Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, неизвестный позвонил депутату накануне днем и представился сотрудником «Википедии». Он заверил, что в статью о нем надо внести правки и для этого пенсионеру необходимо перейти по ссылке.

После установки приложения мошенники получили доступ в том числе к онлайн-банку потерпевшего. Со счета сняли почти миллион рублей. Возбуждено дело о мошенничестве.