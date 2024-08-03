    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    0 м/с, штиль

    753мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.7eur92.83

    Два бородача с ножом угрожали предпринимательнице в офисе на севере Петербурга, ей пришлось отдать им деньги

    1862
    7 комментариев

    Полиция Приморского района Петербурга ищет двоих неизвестных с ножом, которые пришли в офис к женщине и под угрозой отобрали у нее 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, женщина обратилась в полицию накануне вечером. Индивидуальная предпринимательница рассказала, что к ней в офис на Приморском проспекте, 141, пришли двое и угрожали расправой. В руках у одного был нож. Под угрозой ей пришлось отдать им деньги, в офисе нашлось 50 тысяч рублей.

    Известно, что оба были в джинсах и голубых рубашках, носят бороды, один лысый. Возбуждено дело по статье о разбое.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧП
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close