Два бородача с ножом угрожали предпринимательнице в офисе на севере Петербурга, ей пришлось отдать им деньги

Полиция Приморского района Петербурга ищет двоих неизвестных с ножом, которые пришли в офис к женщине и под угрозой отобрали у нее 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.



Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, женщина обратилась в полицию накануне вечером. Индивидуальная предпринимательница рассказала, что к ней в офис на Приморском проспекте, 141, пришли двое и угрожали расправой. В руках у одного был нож. Под угрозой ей пришлось отдать им деньги, в офисе нашлось 50 тысяч рублей.

Известно, что оба были в джинсах и голубых рубашках, носят бороды, один лысый. Возбуждено дело по статье о разбое.

