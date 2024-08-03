Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Могадишо, 20 человек погибли

По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника на пляже в Могадишо, столице Сомали. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб»* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом сообщил Garowe 2 августа.

Трагедия произошла у здания гостиницы в районе пляжа. На месте остаются экстренные службы, точное число погибших и пострадавших устанавливается.

По данным Shabelle media, вечером в районе территории для отдыха был слышен громкий взрыв, за которым последовала стрельба. По предварительным данным, атаку совершили четыре террориста.