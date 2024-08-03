Пассажир во Внуково пешком по перрону пошел искать стыковочный рейс. Нашел, но последствия неприятные

Пассажир московского аэропорта Внуково установил рекорд по скорости пересадки на стыковочный рейс. Процесс занял у мужчины всего пару минут, однако обернулся неприятными последствиями — по прилету его ожидали сотрудники полиции. Об этом 2 августа сообщил Msk1.ru со ссылкой на управление транспортной полиции по УрФО.

Инцидент произошел минувшей ночью. Мужчина, прилетевший из Самары в Москву, опаздывал на следующий рейс до Перми. Чтобы точно успеть, он дошел до другого борта прямо по взлетно-посадочной полосе, за что впоследствии был задержан.