    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    0 м/с, штиль

    753мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd85.7eur92.83

    Пассажир во Внуково пешком по перрону пошел искать стыковочный рейс. Нашел, но последствия неприятные

    771
    обсудить

    Пассажир московского аэропорта Внуково установил рекорд по скорости пересадки на стыковочный рейс. Процесс занял у мужчины всего пару минут, однако обернулся неприятными последствиями — по прилету его ожидали сотрудники полиции. Об этом 2 августа сообщил Msk1.ru со ссылкой на управление транспортной полиции по УрФО.

    Инцидент произошел минувшей ночью. Мужчина, прилетевший из Самары в Москву, опаздывал на следующий рейс до Перми. Чтобы точно успеть, он дошел до другого борта прямо по взлетно-посадочной полосе, за что впоследствии был задержан.

    Как пишет Telegram-канал «Авиаторщина», на пересадку у пассажира был час, но рейс прибыл в столицу с опозданием на 40 минут, в 00:12, а следующий вылет был запланирован на 00:35. В результате вместо отправления на перронном автобусе, мужчина на удачу отправился искать свой самолет пешком.

    По счастливой случайности, стыковочный борт находился примерно в ста метрах от первого самолета. Мужчина уточнил направление воздушного судна у других пассажиров и уверенно поднялся на борт — посадочный талон был при нем еще с предыдущего рейса. Уже в самолете ему позвонили из «Победы» и предложили переоформить билет: стыковка была потеряна. На это он ответил, что уже занял свое место, и прервал разговор.

    В аэропорту Перми пассажира встретили правоохранители. Мужчине объяснили, что он нарушил правила транспортной безопасности, и вручили уведомление о необходимости явки в линейный отдел полиции во Внуково. В установленный срок на встрече с сотрудниками будет решен вопрос о составлении административного протокола.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close