Пассажир во Внуково пешком по перрону пошел искать стыковочный рейс. Нашел, но последствия неприятные

Пассажир московского аэропорта Внуково установил рекорд по скорости пересадки на стыковочный рейс. Процесс занял у мужчины всего пару минут, однако обернулся неприятными последствиями — по прилету его ожидали сотрудники полиции. Об этом 2 августа сообщил Msk1.ru со ссылкой на управление транспортной полиции по УрФО.
Инцидент произошел минувшей ночью. Мужчина, прилетевший из Самары в Москву, опаздывал на следующий рейс до Перми. Чтобы точно успеть, он дошел до другого борта прямо по взлетно-посадочной полосе, за что впоследствии был задержан.
Как пишет Telegram-канал «Авиаторщина», на пересадку у пассажира был час, но рейс прибыл в столицу с опозданием на 40 минут, в 00:12, а следующий вылет был запланирован на 00:35. В результате вместо отправления на перронном автобусе, мужчина на удачу отправился искать свой самолет пешком.
По счастливой случайности, стыковочный борт находился примерно в ста метрах от первого самолета. Мужчина уточнил направление воздушного судна у других пассажиров и уверенно поднялся на борт — посадочный талон был при нем еще с предыдущего рейса. Уже в самолете ему позвонили из «Победы» и предложили переоформить билет: стыковка была потеряна. На это он ответил, что уже занял свое место, и прервал разговор.
В аэропорту Перми пассажира встретили правоохранители. Мужчине объяснили, что он нарушил правила транспортной безопасности, и вручили уведомление о необходимости явки в линейный отдел полиции во Внуково. В установленный срок на встрече с сотрудниками будет решен вопрос о составлении административного протокола.