За госсчёт получить нельзя. Артёму из Ленобласти нужна помощь, чтобы слышать

Поделиться Поделиться





Артём родился с нарушением слуха, у него диагностировали сенсоневральную тугоухость 2-й степени, и этот процесс необратим. Благодаря регулярным занятиям мальчик научился слушать и произносить слова. А когда ему купили простенькие слуховые аппараты, то стал даже строить предложения. Но они уже отслужили свой срок. Врачи рекомендуют цифровые многоканальные аппараты. Однако бесплатно их получить невозможно — степень тугоухости этого не позволяет.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Артём Шкилев, 7 лет. Ленинградская область, Всеволожск.

Двусторонняя тугоухость 2-й степени.

Требуются слуховые аппараты средней мощности. Стоимость 409 919 ₽.

«Сын родился с нарушением слуха — результат аудиотеста был отрицательным. В полгода Артёму диагностировали двустороннюю сенсоневральную тугоухость 2-й степени. Врачи объяснили, что такое снижение слуха — необратимый процесс. Слух ухудшается неравномерно на разных частотах, поэтому ребёнок слышит не все звуки, ему сложно понимать речь, а со временем мозг и вовсе перестает воспринимать звуковую информацию, что приводит к замедлению умственного и психологического развития.



Артём развивался по возрасту, но речь не формировалась, он произносил только отдельные звуки и слоги. Мы начали интенсивную реабилитацию, занимались с логопедом и дефектологом. Это дало результаты — сын научился слушать и произносить слова, поступил в логопедический детский сад.

Прошлым летом мы купили ему слуховые аппараты. Это была простая модель без шумоподавления, но даже в таких аппаратах Артём стал лучше понимать обращённую к нему речь, научился чётче произносить слова, начал строить короткие предложения.



Сейчас он готовится к школе. Весной один аппарат сломался, выяснилось, что отремонтировать его невозможно, и в Центре слуха сыну выдали аппараты для временного ношения. Но так как Артёму предстоит учёба в школе, сурдолог рекомендовал ему современные цифровые многоканальные аппараты. Благодаря качественному шумоподавлению сыну будет в них комфортно и на уроках, и на шумных переменах. Но получить аппараты за госсчёт нельзя: 2-я степень тугоухости не даёт на это право. У нас двое детей, приобрести такие аппараты наши доходы не позволяют. Прошу, помогите!» Эльмира Шкилева, Ленинградская область.



Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Артёма двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-й степени. Для успешного обучения и развития речи мальчику необходимы современные цифровые многоканальные (16 каналов) слуховые аппараты средней мощности с возможностью педиатрической настройки и высокоразрешающим шумоподавлением».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

