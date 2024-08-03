Три специи, которые снизят сахар и холестерин в крови. Врач — о приправах, которые доказанно улучшают показатели крови

Каждый повар знает о пользе специй Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Хотя приправы хранятся не в аптечке, они могут оказывать значительное влияние на здоровье. Современные исследования показывают, что некоторые специи могут играть важную роль в регулировании уровня глюкозы и холестерина в крови.



Юлия Юсипова, врач антивозрастной медицины и основатель Европейского университета долголетия, назвала «Доктору Питеру» три специи, которые имеют доказанную эффективность в предотвращении развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.



Ученые оценили эффект Ученые из Университета Объединенных Арабских Эмиратов доказали, что добавление в рацион корицы, черного тмина и имбиря может существенно улучшить кардиометаболические показатели у людей с риском развития метаболического синдрома.

Метаболический синдром — это увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые нарушают углеводный, липидный, пуриновый обмен, а также вызывают артериальную гипертензию.



После 12 недель У тех, кто применял эти специи, отметили следующие изменения:

имбирь и черный тмин серьезно снизили уровень глюкозы натощак, а также общий и LDL-холестерин ;

; все три специи (имбирь, корица и черный тмин) уменьшили уровень глюкозы натощак. При этом черный тмин показал наибольший эффект;

При этом черный тмин показал наибольший эффект; корица оказала наибольшее влияние на снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), концентрация которого отражает среднее содержание глюкозы в крови за период около трех месяцев. Этот показатель помогает оценить, насколько эффективно идет регулирование уровня глюкозы в процессе лечения.

Запасайтесь корицей, не пожалеете Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Корица Корица — одна из самых изученных специй в контексте контроля уровня глюкозы. Исследования показывают, что корица может улучшать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара в крови. Основные активные компоненты корицы, такие как коричный альдегид, стимулируют действие инсулина на клеточном уровне, что способствует более эффективному усвоению глюкозы.



Корица также оказывает положительное влияние на уровень холестерина. Исследования показывают, что регулярное потребление корицы может снизить уровень общего холестерина, ЛПНП (плохого холестерина) и триглицеридов, одновременно повышая уровень ЛПВП (хорошего холестерина). Это связано с антиоксидантными свойствами корицы, которые помогают предотвратить окисление липидов.

Корица — прекрасный вариант и для тех, кто мечтает снизить вес и похудеть. Всего лишь четверть чайной ложки может в 20 раз улучшить углеводный процесс. Специю также хвалят за ее аромат: он способен немного снижать аппетит.



Помимо этого, в корице ученые уже нашли несколько флавоноидных соединений, которые обладают противовоспалительными свойствами

Способы применения: добавляйте корицу в утреннюю кашу, йогурт, чай или смузи. Оптимальная доза для достижения терапевтического эффекта составляет от 1 до 6 граммов в день.

Имбирь Имбирь известен своими полезными свойствами, включая способность снижать уровень сахара в крови. Имбирь улучшает усвоение глюкозы мышечными клетками без необходимости увеличения уровня инсулина, что делает его полезным для людей с инсулинорезистентностью.



Имбирь также эффективен в снижении уровня холестерина. Он помогает нормализовать уровень ЛПНП и общего холестерина, предотвращая окисление липидов и уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксидантные соединения в имбире защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Способы применения: имбирь можно добавлять в чай, соки, выпечку или использовать в маринадах и соусах. Свежий имбирь можно натереть и добавлять в различные блюда для придания аромата и вкуса.



Черный тмин Черный тмин, также известный как Nigella sativa, или чернушка, широко используется в традиционной медицине благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Исследования показали, что черный тмин может значительно снижать уровень глюкозы в крови у людей с диабетом второго типа. Активный компонент тмина — тимохинон — улучшает функцию поджелудочной железы и увеличивает чувствительность к инсулину.



Черный тмин также помогает снижать уровень холестерина. Регулярное потребление черного тмина приводит к снижению уровня ЛПНП и общего холестерина, одновременно увеличивая уровень ЛПВП. Антиоксидантные свойства тимохинона защищают сосуды от повреждений и предотвращают развитие атеросклероза.

Способы применения: черный тмин можно использовать как добавку к салатам, йогуртам или блюдам из риса и мяса. Масло черного тмина также популярно для использования в кулинарии и в качестве добавки. Рекомендуемая доза черного тмина или его масла варьируется, но обычно составляет около 1–2 граммов в день.

Включение корицы, имбиря и черного тмина в ежедневный рацион может оказать значительное влияние на здоровье, особенно в отношении контроля уровня глюкозы и холестерина в крови. Эти специи не только придают вашим блюдам аромат и вкус, но и помогают поддерживать метаболическое здоровье.

А какие продукты улучшат работу мозга Ученые из Гарвардского университета решили выяснить, какие продукты могут способствовать «укреплению» мозга, тем самым защищая орган от разрушения. Для этого эксперты проанализировали десятки научных работ коллег, а также специальную литературу, где делался упор на состав продуктов и то, как они влияют на нервную систему. После анализа исследователи составили список. В нем 12 самых полезных продуктов для головного мозга:

Ежевика и красный виноград. Кофе. Жирная рыба. Желтые, оранжевые, красные, фиолетовые и зеленые овощи и фрукты. Чеснок. Бобовые. Оливковое масло. Миндаль, фундук и грецкие орехи. Корица, имбирь, шафран, куркума. Крестоцветные овощи (капуста). Листовая зелень. Цельнозерновые продукты.



Самые вредные продукты для головного мозга — это сахар, колбасы, сосиски, фастфуд, чипсы и прочие соленые снеки, газировка, алкоголь, а также красное мясо в больших количествах (его рекомендуется есть не чаще 2–3 раз в неделю).