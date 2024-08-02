    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    753мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.7eur92.83

    «Высший совет осетин» пожаловался Бастрыкину на слова дизайнера Лебедева о «матерях Беслана»

    2483
    7 комментариев

    Представители общественного движения «Высший совет осетин» написали заявления на Артемия Лебедева из-за его слов о «Матерях Беслана» и «Голосе Беслана». Его суждения названы грязными и кощунственными.

    Как сообщается в заявлении совета от 2 августа, заявления направлены главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.

    «Грязные, кощунственные высказывания Лебедева до глубины души оскорбили чувства не только жителей Беслана, потерявших в теракте родных и близких, но и всего многонационального народа республики», — сказано в сообщении. Общественники требуют публичных извинений от Лебедева перед народом Осетии, а также лишить его госнаград и привлечь к ответственности за оскорбление чувств.

    В интервью Юрию Дудю* Лебедев сказал, что представители движений «Матери Беслана» и «Голос Беслана» «торгуют своим голосом», хотя после теракта прошел «уже триллион лет».

    * Признан иностранным агентом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    28030691902 Авг 2024 в 21:59
    Обиделись?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close