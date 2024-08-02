«Высший совет осетин» пожаловался Бастрыкину на слова дизайнера Лебедева о «матерях Беслана»

Представители общественного движения «Высший совет осетин» написали заявления на Артемия Лебедева из-за его слов о «Матерях Беслана» и «Голосе Беслана». Его суждения названы грязными и кощунственными.
Как сообщается в заявлении совета от 2 августа, заявления направлены главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.
«Грязные, кощунственные высказывания Лебедева до глубины души оскорбили чувства не только жителей Беслана, потерявших в теракте родных и близких, но и всего многонационального народа республики», — сказано в сообщении. Общественники требуют публичных извинений от Лебедева перед народом Осетии, а также лишить его госнаград и привлечь к ответственности за оскорбление чувств.
В интервью Юрию Дудю* Лебедев сказал, что представители движений «Матери Беслана» и «Голос Беслана» «торгуют своим голосом», хотя после теракта прошел «уже триллион лет».
* Признан иностранным агентом.