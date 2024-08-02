Сербия выдала России мошенника, который за 5 миллионов обещал депутатский статус

В Москву этапирован обвиняемый в мошенничестве мужчина, который сбежал в Белград из Владимира. Его искали за обман человека, который хотел стать депутатом Госдумы.

Об экстрадиции обвиняемого 2 августа сообщает МВД. Уголовное дело было возбуждено в 2023 году по заявлению жителя Владимира. Он рассказал, что потратил пять миллионов на то, чтобы стать депутатом, но остался где был. Обещавший ему мандат скрылся с деньгами.

Мужчину объявили в розыск и заочно арестовали. В декабре он был задержан полицией Сербии. Вскоре он будет в Москве и передан по месту следствия.